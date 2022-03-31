幻象2000失事進行天安特檢　空軍：4月1日全面復飛

▲幻象2000戰機。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

新竹空軍基地1架幻象2000戰機（機號2017）14日在台東外海失事，飛官黃重凱中校成功跳傘獲救，國防部長邱國正31日表示，幻象2000將在4月1日復飛，空軍司令部參謀長黃志瑋則說明，這次除了幻象機種的特檢之外，還有進行人員加強訓練等，其他機種早在一個禮拜前就恢復正常。

立法院外交及國防委員會31日併案審查「後備軍人召集優待條例草案」，並邀請邱國正等人列席備詢。國民黨立委陳以信質詢時詢問，幻象2000戰機在3月14日失事，失事原因確定了沒有，邱國正回應，現在還在查，程序完成比較準確，「位置已經看到了」。

陳以信再問，天安特檢是否還在持續進行，還是已經結束了，邱國正則說，天安特檢已經完成，因為失事當天就有規定，哪種機型要特檢多久，「時間到了、檢查完畢都沒有問題」。

陳以信追問，所以幻象2000戰機是否已經復飛，邱國正表示，幻象2000戰機將在4月1日復飛，黃志瑋則說明，「戰備部分已經恢復一部分，全面恢復正常訓練從明天開始」。

陳以信也質疑，這次的天安特檢有時間似乎特別久，黃志瑋則說，這次因為是幻象2000機種失事，除了實施特檢之外，還有加強人員訓練等，所以做比較謹慎的規劃，其他機種早在一個禮拜以前就已經恢復正常。