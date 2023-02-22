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社會 社會焦點 保障人權

19歲就當上詐團幹部！吸收哥哥跟同學騙144萬　警收網連拘6人

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區一名老婦人遇到假檢警監管帳戶的詐騙集團，將帳戶內144萬元分三次交給車手，事後發現被騙趕緊報警；警方獲報組專案小組，經調閱監視器循線逮捕2名車手後，再追緝2名兄弟檔詐團幹部及2名車手，並起獲K煙85支，訊後將6人依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪移送新北地檢偵辦。

▲▼監視器拍下詐團成員身影，警方逮捕宋姓主嫌，起獲假公文及K煙 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲監視器拍下詐團成員身影 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，接獲民眾報案有遭檢警監管帳戶為由行詐騙手段，立即成立專案小組調閱現場監視器、現場埋伏蒐證，先後查獲2組2人車手黨，惟犯嫌到案均不透露上游，並有妥善分工指示設立斷點，企圖規避警方查緝，警方隨即擴大調閱監視器分析車手逃逸路線。

▼警方逮捕宋姓主嫌 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼監視器拍下詐團成員身影，警方逮捕宋姓主嫌，起獲假公文及K煙 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查發現，19歲宋姓主嫌先加入詐騙集團，負責當收水幹部，再邀哥哥加入，並找同學來當車手，由同學前往超商列印假公文書並向被害老婦人索取「監管款項」共144萬元；宋男還選擇桃園幼獅工業區及九斗村農場等偏遠處，放置贓款製造斷點，最後由宋男哥哥取款。

▼起獲假公文及K煙 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼監視器拍下詐團成員身影，警方逮捕宋姓主嫌，起獲假公文及K煙 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方經調閱上千支監視器，鎖定犯案車手，先逮捕2人，20日持拘票至宋姓男子家中逮捕他與哥哥，並起獲85支K煙，隨後再追緝2車手到案，依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪移送新北地檢偵辦。並將溯源查緝背後詐騙集團。

▲▼監視器拍下詐團成員身影，警方逮捕宋姓主嫌，起獲假公文及K煙 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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