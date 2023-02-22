假投資坑婦129萬繼續騙　台南警使出「這1招」逮詐欺車手

記者林悅／台南報導

台南市安定區1名李姓婦人，遭詐騙集團以投資虛擬貨幣可獲利為由，不疑有他而誤信該詐騙手法，多次面交被騙129萬元，台南市警善化分局據報布網埋伏當場查獲取款陳姓車手，依詐欺、洗錢防制法罪嫌送辦，並擴大偵辦。

▲台南市警善化分局設局埋伏緝獲陳姓詐騙車手，依詐欺、洗錢防制法罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

善化分局指出，詐騙集團利用通訊軟體散布投資訊息，被害人李姓婦人與集團成員相互加Line談論投資事宜，李女不疑有他，分別於今年1月中旬在高鐵站及2月間在安定區港口里一帶超商，將現金共129萬元，面交給詐欺集團車手，事後驚覺有異洽警詢問始知受騙。

警方隨即組成專案小組偵辦並得知詐欺集團持續行騙，即提供面額60萬假鈔請李女佯裝配合，當場逮捕出面取款車手陳姓車手，並查扣行動電話2支，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法罪嫌移請台南地檢署偵辦，並持續溯源清查集團共犯。

善化警分局長張沛銘提醒民眾，詐欺手法不斷在變化，在接獲電信欠費、監管帳戶、分期付款轉帳，甚至是投資保證獲利的各種訊息時，應先查證訊息的真實性，最快的方式是就撥110、165反詐騙專線電話或與鄰近派出所諮詢，避免個人財產淪為詐欺集團的提款機。