二二八連假頑皮世界賞你一丈紅！　草莓霜淇淋半價招待

▲頑皮世界與台南學甲最具盛名的「2023蜀葵花文化節」串連，邀請大家春季到學甲賞花，草莓霜淇淋半價招待。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

228連假從2月25日起至28日，頑皮世界與台南學甲最具盛名的「2023蜀葵花文化節」串連，邀請大家春季到學甲賞花、感受春神來了的浪漫景緻外，並利用蜀葵花別名「一丈紅」大玩吃喝玩樂哏，讓遊客盡興外，更認識在地特色。

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「來人啊～賞你一丈紅！」這可不是像甄嬛傳裡上演的要送遊客五十大板，蜀葵花因生長高度可達2公尺（相當於一丈），而有「一丈紅」之稱，長得比人高的一串串紅花更給人春暖花開的浪漫感受。呼應蜀葵花別名，此次頑皮世界於全新開幕的「守護者星際訓練館內」，推出香甜可口的草莓口味《一丈紅霜淇淋》，於2/25起花季期間限量販售，只要遊客高喊「賞我一丈紅」，這款霜淇淋就以半價招待。

此外，參加園區最受歡迎的Keeper’s Talk動物解說活動，則有機會獲得蜀葵花種子，把真正的一丈紅帶回家！不僅如此，針對喜愛野餐的遊客們，園內也推出太空野餐派對套餐組，可愛的造型包子加上粉紅飲品，讓全家都能大飽口福。配合春季浪漫氛圍，中餐廳則推出限量《春日戀曲套餐》，酸酸甜甜的糖醋雞丁猶如戀愛滋味，繽紛色彩更為春日約會妝點幸福顏色。

春遊頑皮除了有好吃好玩、具備知識性的各種活動，自全新打造的守護者星際訓練館遊樂設施正式啟用以來，更成為園內一大亮點，在春節期間吸引滿滿人潮。此次二二八連假，頑皮世界再祭出動物園、遊樂館雙聯票五折起，不加價的超值優惠，凡於現場、或頑皮官方網站線上購票，全票480元(原價700元)、學童票380元(原價600元)、幼童票280元(原價560元)，再加贈30元消費抵用券，誠意十足。若參加2月25日「2023蜀葵花文化節」開幕活動的現場民眾，只要出示該活動的「我是闖關王」集章卡到頑皮世界購票，則可另外享有全票380元(原價700元)的入園優惠。

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