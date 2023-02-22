陳雅譽／房屋裝修慎選業者

▲房屋裝修前，應查詢設計公司是否為合法業者，並仔細閱讀雙方承攬契約條款。（圖／視覺中國）

屋主（定作人）與設計公司（承攬人）因房屋裝修工程進行中發生糾紛之事 件，時有所聞。屋主可否以設計公司未向內政部辦理許可登記為由，解除雙方承攬契約，並要求設計公司退款呢？

定作人與承攬人間因承攬工作發生糾紛，屬於民事糾紛範疇，應適用《民法》之相關規定。依據《民法》之規定，定作人欲行使契約解除權至少必須有下列情形之一：

1.約定解除權：承攬人應具備經內政部許可登記之室內裝修從業者資格，否則定作人可解除承攬契約之類的約定條款。

2.法定解除權：設計公司給付遲延（《民法》第254條、第255條）；可歸責於設計公司事由致給付不能（《民法》第256條）；或因設計公司之給付不完全（《民法》第227條）等，行使契約解除權。

3.特殊法定解除權：《民法》第494條承攬工作之瑕疵、《民法》第503條承攬工作期前遲延。

設計公司若無符合上開一般或特殊法定解除權之違約清形，依前述《民法》的規定可知，縱使設計公司未向內政部辦理許可登記，除經雙方當事人曾約定以此作為解除契約之事由，可作為定作人解除契約之依據外，並不符合其餘解除權行使之法定事由，定作人要以此主張解除契約並請求承攬人退款，似有困難。

至於設計公司倘未辦理許可登記，依《建築法》第95條之1第2項及第3項規定：「室內裝修從業者違反第77條之2第3項規定者（即未經向內政部辦理許可登記），處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，並得勒令其停止業務，必要時並撤銷其登記；其為公司組織者，通知該管主管機關撤銷其登記」、「經依前項規定勒令停止業務，不遵從而繼續執業者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣30萬元以下罰金；其為公司組織者，處罰其負責人及行為人」換言之，設計公司等雖應受行政法及《刑法》上的處罰，但若無其餘違約情事，亦不因未辦理許可登記即當然負有民事責任。

因此，建議定作人於簽訂承攬契約前，仍應查詢設計公司是否為合法的室內裝修業者，並仔細閱讀雙方承攬契約條款，尤其是承攬期限、工作物材料品質、遲延損害賠償等等的相關規定，才能確實保障自己的權益。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁）

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●陳雅譽，桃園地檢署檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。