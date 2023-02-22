究極三寶逆向停車「來回8次停不進」！撞完車秒落跑…警看不下去了

記者閔文昱／綜合報導

又有三寶出沒！一名駕駛日前行經新竹市明湖路時，發現對向路邊有一空位，於是就跨越雙黃線逆向停車，但來回喬位了8次後，始終無法將車輛停進空位內，最後還撞到另一輛停在前方的轎車車尾，並當場落跑，讓當事車主和許多網友看了畫面後都相當傻眼。對此，警方也出面表示，將通知肇事車主到案，並針對涉及違規部分依法開法。

▲有三寶逆向路邊停車，來回嚕了8次停不進空位還撞到其他車輛，事後竟直接落跑。（圖／翻攝自Facebook／新竹爆料公社，下同）

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一名網友在臉書社團「新竹爆料公社」匿名爆料，一輛黑色轎車13日在新竹路邊停車時採取「逆向停車法」，不僅違規在先，來回前後8次停不進去還直接把另一台白車的後車箱撞凹，且肇事後加速離開，裝沒事改開到距離白車100公尺處好停的地方停車。

這名網友指控，白車車主事後在其他地方發現黑車，於是在玻璃上夾紙留下連絡電話，但直至他爆料當天對方仍未主動聯繫，呼籲肇事車主趕快聯繫受害車主商議賠償。

誇張影片曝光後，馬上引發不少網友關注，紛紛開酸「車技有夠爛」、「技術那麼菜就不要出來丟人現眼了」、「不會停車就算了還逆向」、「就報警處理～車已經這麼小台還嚕成這樣，駕訓班教練應該在哭泣」、「路上就是有這種雞腿換駕照的」、「技術爛就算了，人品也這麼差」、「為什麼拿得到駕照」、「再回駕訓班練習」。

對此，新竹市警察局交通隊交安組也在留言區回應，本案為自小客車倒車碰撞路邊停放車輛的事故，本隊已指派專人專責處理，業以公文書面方式通知肇事車主到案釐清駕駛身分；另肇事過程若有涉及違規部分將依法掣單舉發。