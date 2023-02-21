遭批幼教師生比調降無配套　教長：和各縣市做最後盤整確認

▲全教總呼籲針對幼教師生比調降提出配套措施，潘文忠表示，目前和各縣市做最後盤整確認。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部日前宣布將幼兒園師生比逐年調降至1:12，但相關配套尚未出爐，全教總今（21日）召開記者會，希望教育部在114學年能達成全國1:12目標，教育部長潘文忠今表示，這是教育部施政重點，但幼兒園師生比區域性差距很大，近期跟各縣市做最後盤整確認，目前進入比較細節，希望綜合整理後提出一個完整計畫對外說明。

教育部宣布將幼兒園師生比逐年調降至1:12，但相關配套尚未出爐，全教總今表示，112學年度公幼進入招生季，目前仍以師生比1:15招生居多，呼籲教育部儘速擬定配套，並肯定金門縣和嘉義市是全國唯二達標縣市，希望各縣市盡快跟進。

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教育部長潘文忠今天下午參加112年「表揚推展本土語言傑出貢獻獎」頒獎典禮前，媒體聯訪時詢問如何逐年調降，但潘文忠明確回應如何，僅表示幼兒園師生比逐年調降是教育部施政重點，國教署從去年開始盤整各縣市區域相關幼兒園設置情況，今年更密集跟各縣市討論，包括參考私立幼教團體意見。

潘文忠指出，幼兒園師生比區域性差距很大，近期跟各縣市做最後盤整確認，也聽取取相關幼教團體建議，教育部在綜整後，將針對公私立師生比，提出一個完整計畫，目前進入比較細節，在整理後對外說明，目標是112學年就有公共化幼兒園開始起步，並逐步分階段達成目標。