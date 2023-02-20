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移工搭小黃吐滿車　一句話惹毛運將！波麗士協調和平落幕

▲莊姓運將將車開往派出所。（圖／桃園警分局提供）

▲莊姓運將將車開往派出所。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

1名印尼籍移工酒醉後坐計程車時，因不勝酒力竟直嘔吐在車上，運將則要求除了車資還要清潔費和營業損失費3000元，但移工聽聞後非常生氣，直說乾脆送他回印尼好了，未料這一句話讓運將氣炸了，直接將車開到派出所，經員警繴聯繫協調印尼移工所屬公司願意善後，讓事件和平落幕。

▲員警居中協調，並聯繫移工所屬公司善後，讓事件和平落幕。（圖／桃園警分局提供）

▲員警居中協調，並聯繫移工所屬公司善後，讓事件和平落幕。（圖／民眾提供）

昨(19)日17時40分許，計程車莊姓運將跑進桃園警察分局武陵派出所報案，表示有外籍人士搭霸王車不付車資，員警立即前往處理，經瞭解係外籍人士「阿合」(印尼籍移工、31歲)飲酒後，由鶯歌搭計程車欲到桃園火車站，半路不勝酒力嘔吐在車上，莊男向其求償清潔費及營業損失費(3000元)，雙方因認知不同發生爭執。

在爭執過程中原本150元的車資則慢慢跳到300元，「阿合」非常生氣，竟要莊男乾脆送他回印尼好了；莊男聞言後氣炸了，將車開到派出所請員警處理。

經員警勸導，「阿合」願意賠償但身上只有1000元，莊姓運將則表示要賠償3000元，雙方認知落差極大，加上語言較難溝通，兩人無法達成協議不斷爭吵，員警透過聯繫協調，「阿合」所屬公司同意代為與莊先生協調後續事宜，讓事件和平落幕。

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