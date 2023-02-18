男毒駕百萬休旅車輾斃女騎士　說詞矛盾又扯謊...惹怒法官下場曝

▲朱姓男子施用甲級安非他命後，駕駛9人座自用小客車，撞死王姓女騎士，遭判6年10月。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區朱姓男子開著要價286萬Toyota Alphard租賃車，行經延平北路8段時，超速追撞王姓女騎士，導致王女當場捲入車底死亡，朱男採尿檢驗後呈二級毒品安非他命陽性反應，士林地院日前審結，依服用毒品不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判處6年10月。可上訴。

朱男2021年9月19日開車行經延平北路8段時，未注意道路速限，竟超速行駛，不慎追撞36歲王姓女騎士，再推撞王姓女騎士前方呂姓男子所駕駛的公車，導致王女人車倒地一度卡在車底，救護人員使用千斤頂將汽車抬起，才順利將人救出，經送醫仍於當晚8時50分死亡。

警方將朱帶回偵訊、採尿，經送驗呈安非他命及甲基安非他命陽性反應，但他否認毒駕，辯稱「我是在車禍前1、2天在林森北路80號施用安非他命，車禍當天我覺得自己是清醒的」，更強調自己是因為車速過快，才發生車禍。

但朱男尿液中甲基安非他命濃度69560ng/mL，已達血中甲基安非他命濃度3478ng/mL至4968ng/mL，已超過不能安全駕駛的500ng/mL標準約7到10倍，施用後會產生運動失調及幻覺、幻聽妄想等精神症狀並可能影響從事需有警覺心的危險性工作能力（包括操作機械、駕駛等）。

法院勘驗當時監視器畫面發現，朱男撞擊王女後，現場公車司機下車敲他車窗時，發現朱男神情呆滯，一直看著前方；而當時其汽車煞車燈亮3次、有煞車聲響2聲，但朱男開庭以來卻陸續有「我有踩煞車，煞車沒反應」、「我反應到撞人時慌了，我沒有踩煞車」等矛盾說詞，也未積極主張「有踩煞車」的利己事實，可見他當時是因施用毒品導致藥效影響影響記憶等能力。

合議庭審酌朱男服用毒品後，在體內毒品濃度高狀況下，超速行駛在市區道路，導致王女死亡，使被害人家屬承受驟失至親極大悲痛，犯後否認服用毒品與不能安全駕駛致人於死的因果關係，未達成和解，又在偵查中杜撰駕車目的為接送其老闆餐敘，但遭老闆否認；另衡以他有違反懲治盜匪條例、強盜等前科，依服用毒品不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判處6年10月。