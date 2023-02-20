夏立言訪中不提「一中各表」　民進黨：是蠢還是壞？

▲民進黨發言人黃彩玲。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨副主席夏立言日前結束訪問中國行程返台，民進黨發言人黃彩玲20日表示，國民黨在中共當局預設特定的「政治基礎」下的交流互動，無視中共當局持續侵害台灣主權與威脅台灣安全，是背離台灣民意，並持續向中國以及國際社會釋放錯誤的訊息。

黃彩玲嚴正指明，中央政治局常委王滬寧與夏立言會面時當面表示，將全面貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，等於告訴國民黨「九二共識」就是一中。她直指，夏立言今天還說當時自己腦海中「九二共識」就是「一中各表」，根本不用多言，實在不知道國民黨到底是蠢還是壞？還是自我安慰的阿Ｑ？

黃彩玲表示，當中國已明確定義了「九二共識」，夏立言卻不敢勇敢說出國民黨對「九二共識」的定義，只迎回這4個字，聲稱是國共兩黨的共識，這是把台灣主權以空白支票的形式，雙手奉上給中國，這對捍衛國家主權的台灣人民情何以堪？

黃彩玲強調，北京當局所定義的「九二共識」政治基礎，這裡面並無中華民國的生存空間，沒有2300萬台灣人民的主權，並認為國民黨此次訪中行接受中共高規格接待，配合其統戰框架，完全沒有發聲保衛中華民國台灣的主權，是背離台灣主流民意的期待。

黃彩玲表示，國民黨宣稱此次赴中反應台灣農漁民、中小企業心聲，並取得中共當局的善意回應，是所謂重大成果，但卻完全不提兩岸的經貿障礙源自中共方面單方面的種種不合理限制，現在若放行，也只是回歸經貿交流常軌，國民黨對中共的作法不僅沒有任何抗議，反而配合其統戰演出？

黃彩玲再次重申，無論朝野必須一起堅守「自由民主的憲政體制」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「主權不容侵犯併吞」、「中華民國台灣的前途必須要遵循全體台灣人民的意志」這四個堅持，在「和平、對等、民主、對話」善意基礎下，與中國展開疫後的交流，才是兩岸關係持續穩定發展的重要基石。