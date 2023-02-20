民進黨內鬥才扯陳宗彥案？　徐巧芯列爆料文件5關鍵

▲前行政院發言人陳宗彥。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨主席賴清德子弟兵、前行政院發言人陳宗彥因被爆11年前接受性招待辭官，但賴清德日前才出手處理總統蔡英文的人馬、中常委黃承國及前新竹市長林智堅，引來各界猜測陳宗彥的落馬是否與民進黨內鬥有關。對此，國民黨台北市議員徐巧芯說，自己手上也要有拿到該性醜聞的爆料文件，當中有5項關鍵應可證實整起事件應是綠營互打。

民眾黨立委陳琬惠17日指出，自己收到陳宗彥疑「常態性召妓」的資料，並曝光其與酒店業者「豆哥」王孝瑋的LINE對話截圖，對談的部分內容顯示「豆哥」向陳宗彥談「視聽歌唱場所」變更案時，陳宗彥突提「小芸有空嗎？」值得注意的是，時代力量黨團也有拿到爆料文件。時代力量立委邱顯智表示，當中同樣附上監聽譯文與檢方內部簽呈，上頭還附有紙條「貼心提醒」若洩漏可能違反「通訊保障及監察法」，請小心使用，顯見爆料者是熟悉法律的圈內人。

徐巧芯在《週末大爆掛》表示，她的手上資料跟爆料應是同一份，它很像檢察官辦案的資料，表格上有時間有電話，中間寫人名、誰打給誰，接下來就譯文，就是對話內容的聽打，最後一欄是當時通訊的所在地地址。

徐巧芯說，因為監聽資料一定非常多，她手上是22頁版本，而且針對陳宗彥，民進黨賴系高層則一直對媒體說不是綠營內鬥，說是檢察官內鬥才扯到陳宗彥，但這完全沒邏輯 、信度。

徐巧芯表示，從她手上的資料來看，第一，陳宗彥有沒有召妓？答案是有；第二，酒店有沒有碰到消防跟牌照問題搞不定？有；第三，酒店業者有沒有找到陳董解決？說碰到面，對方會幫忙處理？第四，後來案子有沒有通過 ？有；有沒有叫小姐還說不要付費，不要多問？有。

徐巧芯說，這五件事很明顯是檢察官當時想辦貪瀆案，從很多資料裡面拉出陳宗彥犯罪證據，變成一份文件，這怎麼會檢察官內鬥？「把問題推給藍打綠、是檢察官內鬥，有人會相信嗎？反正我是不信啦！」