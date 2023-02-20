側錄超過10名球員私密片　「最變態漁夫」竟是他

▲余姓男子（黃衣者）架設網站販賣不雅片，被法院判刑2年10個月。



圖文／鏡週刊

漁夫釣魚行之有年，受害者不計其數，多數人擔心損害個人形象，選擇冷處理，不願報警，這種心態也讓黑心漁夫食髓知味；然而，也有受害者忍無可忍，選擇提告，最後揭發漁夫惡行，順利討回公道。

知情人士B先生說，新北市某高職Y姓前舍監，就是位釣魚多年的漁夫，2020年10月間，他假扮成女生，透過IG與該校球員小帥（化名）聯絡，並以上述手法取得小帥的不雅片。

前年1月，Y男匿名恐嚇小帥，威脅對方提供裸照，否則將散布不雅片給其他同學，小帥不予理會，沒多久便從同學口中得知不雅片外流，令其心生恐懼，只好答應再次視訊，並裸露生殖器供對方觀看。Y男見小帥不敢聲張，更有恃無恐，多次以同樣手法威脅得逞。

B先生表示，小帥受訓期間與Y男及其他同學一起睡在宿舍房間，某日，Y男見小帥剛起床，又以假帳號傳訊息威脅他，不知黑手就在身邊的小帥嚇傻，決定報警提告，警方追查後才發現Y男就是黑手。B先生說：「Y男很變態，一邊威脅小帥，一邊若無其事地看小帥恐懼的樣子，享受折磨人的痛快，小帥事後得知真相，幾乎崩潰。」

▼部分漁夫將自己「蒐集」的不雅片製成縮圖DEMO，方便同好挑選。



更誇張的是，Y男不僅將魔爪伸向小帥，還對另一名球員大壯（化名）下手，大壯不堪其擾，多次哀求對方放過他，沒想到Y男竟1人分飾2角，繼續殘害大壯。

Y男匿名傳訊要求大壯找其他同學或朋友，一起拍打手槍的影片給他，否則就要將其不雅片外流，大壯告知沒有合適的人選，Y男則故意建議幾個球員，但都被大壯否決。由於大壯遲遲無法找到適合人選，Y男最後竟然提議自己，不知情的大壯只好答應。

「大壯硬著頭皮找上Y男，告知自己遇上麻煩，希望Y男幫忙，Y男起初一再推拖，後來才裝作勉為其難的樣子答應，甚至射精在大壯身上。」B先生氣憤地說：「Y男以類似手法騙了超過10名球員，甚至要求對方拍吞精片，是我看過最卑劣、最變態的漁夫！」

去年底，小帥與大壯在友人陪同下報警，警方循線逮到Y男，校方獲報當天便將他解聘，並通報教育局，台北地方法院上月依違反《兒童及少年性剝削防制條例》將Y男判刑5個月，要他為惡行付出代價。

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