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嫩妹到職10天遭開除！老闆約談曝原因　慘被一面倒罵爆：爛公司

▲▼辦公室,辦公桌,鍵盤,滑鼠,螢幕。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女子剛到職10天，沒想到竟遭開除，原因讓她刷新三觀。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

對於大多數人而言，找工作是一件相當重要的事情。不過，一名女子先前應徵上了某人力仲介工作，沒想到才做了約10天，就遭到老闆開除，離奇的原因曝光後，立即有不少網友痛罵「爛公司」。

這名女子在Dcard訴苦，她曾有人力仲介相關經驗，這次到了新公司以後，上班整天埋頭苦幹，不跟同事聊天、也不會打混，專心把工作做完，一路持續到下班。

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豈料到職第10天，女子下班時突然接到電話，被要求到樓上的會議室開會。當時主管、老闆都在會議室當中，她到場以後，老闆立即發問，工作上是否有什麼問題、是否習慣，以及有沒有不適應的地方。

女子則如實告知，工作上沒什麼大問題，只是有些新的事物還要多加練習，以後才不會出錯。這時老闆突然話鋒一轉，認為女子整天專注在工作上、不跟同事聊天，這樣一來很難上班，可能也不會待太久。

▲▼同事,辦公室,上班族,公司。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲女子專心工作、處理手上的公務，沒想到因為不會聊天而遭老闆開除。（示意圖／免費圖庫xFrame）

女子只好回應，因為剛到職沒多久，還有許多工作需要學習，因此沒有太多心思聊天，加上與同事還不熟，不曉得能夠聊什麼。

豈料老闆接著告知，因為女子太過安靜、不適合這份工作，因此做到當天就好，薪資則用現金結算，明天開始不必再來上班。女子聽完以後十分傻眼，明明已經幫公司處理許多工作，就連3月初的工作都已做好，如今卻因為太安靜、不聊天而遭開除，讓她莫名其妙，「原來聊天比處理公事重要」，第一次遭到開除，心中也是五味雜陳。

傻眼的經歷曝光後，不少網友留言安慰，同時砲轟老闆，「認真上班也能莫名被拿來挑剔，有夠瞎。估計這公司也不長久」、「我超討厭這種工作！你離開了也好，爛公司」、「是來上班的還是來聊天的？如果是說不交際還差不多，是有這麼好到要一直聊天」、「所以真的就是看你不爽。只是看你不爽就讓你失業沒工作，唉。」

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