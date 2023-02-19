8旬老翁自爆「性慾難耐」！下藥乾女兒企圖性侵　伸狼爪被逮

▲老翁在味噌湯內下藥，企圖迷暈乾女兒後性侵。（圖／翻攝自pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本東京都一名82歲老翁涉嫌在味噌湯中加入安眠藥，使30多歲的乾女兒失去意識，並對其上下其手，企圖性侵，最後是因為女方成功脫逃，才沒有讓他得逞。而被害女性當下隨即到醫院就醫，並在體內驗出安眠藥成分，因此通報警察，警方則依性騷猥褻罪嫌將其逮捕。

根據《富士新聞網》報導，被害人的母親是82歲無業老翁秋田憲隆的朋友，女方從高中生時期就認識老翁，並把他當作乾爸一樣對待，經常會與他討論生活上遇到的難題，平常每周都會到老翁家至少1次，一起聊天、吃飯，就像父女一樣。

被害女性2022年11月21日一如往常打電話給老翁，並告知他隔天自己要到家裡吃飯。同月22日晚間8時左右，女方抵達老翁家中一起用餐，途中，嫌犯突然對被害人說，「我來幫你揉揉肩膀吧！」隨後就開始幫乾女兒按摩肩膀，然而女方卻突然一股睡意襲來，逐漸意識迷茫。

女方指出，當時感覺身體不斷被觸摸，但是卻無法動彈，嚇得她努力恢復意識，並用最後一股力氣逃離房間。然而當她跑到大街上後，卻頭暈地無法站立，當下立刻致電友人求助。女子隨後被送往醫院，院方則在她體內驗出名為「唑吡坦」的安眠藥成分。

警方依猥褻嫌疑逮捕秋田憲隆，但他卻堅稱，自己是因為當晚性慾難耐，才會在味噌湯裡下藥，不過不是要讓女方喝，只是想讓自己喝了可以冷靜下來，同時也否認自己有對女方動手動腳。然而女方表示，2022年11月5日在嫌犯家中用餐後，也是突然昏睡，直到隔日才清醒，因此警方也將持續調查老翁是否有其他犯行。