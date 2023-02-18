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記得儲水！台南「這3區」2／22日晚上起將停水23小時

▲▼台水公司公布台南2月22日停水區域。（圖／翻攝自台水公司網站）

▲台水公司公布台南2月22日停水區域。（圖／翻攝自台水公司網站）

記者郭玗潔／台南報導

自來水公司為配合台南「安南區長和橋1000mm管線改遷」工程，於2月22日上午9時起至隔日上午8時止，將停水23小時。停水區為安南區部分里、安定區新吉里，水壓降低區域為新吉工業區(安南區、安定區)、安定區部分里、西港區新復里。

自來水公司公布，為配合台南市政府水利局辦理六塊寮排水治理工程，在「安南區長和橋1000mm管線改遷」施工時需停止供水，用水受影響地區、時間如下：

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從2月22日(星期三)上午9時起至23日(星期四)上午8時止，共計23小時，「停水區域」為安南區州南里(北安路四段以西、台江大道以北)、州北里(北安路四段以西)、布袋里、長安里、公親里、佃東里、佃西里(公學路五段以北)、公塭里(公學路五段以北)、南興里(公學路五段以北)、學東里(安明路四段以東、公學路六段以北)、安定區新吉里 (國八高速公路以東)。

從2月22日(星期三)上午9時起至23日(星期四)上午8時止，共計23小時，「水壓降低區域」為新吉工業區(安南區、安定區)、安定區中沙里部分、安定區新吉里 (國八高速公路以西)、西港區新復里(曾文溪以南)。

水公司呼籲，請民眾提早於停水前6小時完成儲水，避免集中於停水前儲水，造成管線末端用戶無水可用。

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