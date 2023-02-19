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奶奶翻出69年前寒假作業　眾人驚嘆：是大戶人家

奶奶翻出69年前寒假作業　網驚：是大戶人家

▲黑龍江省佳木斯市一名女子，看到奶奶69年前的寒假作業。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

學生對寒假和暑假肯定又愛又恨，雖然可以放假，但老師總會出一堆作業，讓人頭痛。中國黑龍江省佳木斯市有一名女子，分享奶奶1954年寫的小學寒假作業，距今已經69年，引來一陣熱議。

據《麥穗視頻》報導，封女士近日回家過年時，吐槽爸爸寫字難看，結果奶奶就拿出保存在櫃子裡的寒假作業給家人看，3張試卷來自1954年，有數學、地理、歷史等科目，看到奶奶國小的寒假作業，令她感到很新奇。

封女士指出，奶奶對自己的東西都保管得比較好，家中還有很多老物件，翻到這個奶奶只是輕描淡寫地說：「這是她小時候的寒假作業」，不過對她來說前所未見，可以說是「古董」了。

奶奶翻出69年前寒假作業　網驚：是大戶人家

▲寒假作業自1954年保存至今。（圖／翻攝自微博）

消息一出，掀起熱烈迴響，網友紛紛驚呼：「必須要鼓勵一下奶奶」、「寒假作業歷史己久」、「我的天，奶奶太棒了吧！」、「這真是文物了」、「有些東西還是要留著的，過了幾十年後就顯得很珍貴了」。

另外，有不少人表示，那年代可以上小學的人，家中經濟肯定不錯，「這是大戶人家，1954年我的爺爺奶奶都是讀不起書的」、「那個年代能上得起學的還是有錢人呀」、「富貴人家的孩子」、「我也想記錄這樣子的，但我奶奶那個年代真的好窮，上不起學」。

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