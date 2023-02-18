搶疫後商機！手搖飲進駐大賣場　升級賣餐食一次滿足

▲搶攻疫後市場，手搖茶飲業者進駐大賣場拓點。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

疫情逐步解封，茶飲市場戰雲再起，疫情期間冒出許多危機入市的新品牌企圖心十足，除了積極拓點也開展新的營業項目，南台灣就有一家原本專攻焦糖布蕾飲料的業者，進軍大賣場成立新店並升級加賣餐點，讓消費者一次同時滿足餐飲需求，希望在競爭激烈的茶飲業殺出一條血路。

茶飲業者Alan表示，市面上的飲料品牌何其多，但很少有看得到果色、吃得到果粒、聞得到果香的茶飲，能滿足消費者視覺、味覺與嗅覺的三重享受，所以他投入研發焦糖布蕾果茶飲料，平常可能要在五星級飯店才品嚐得到，現在「頌茶」即可享用到，創立品牌後對品質的要求採取高標準，不惜成本買進紅心芭樂、楊枝甘露、巨峰葡萄、大甲芋頭、大湖草莓等當令新鮮食材。

▲手搖茶飲業者進駐大賣場後，賣起鍋燒麵、關東煮等餐食。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

他說，雖然3年前創業之初碰到疫情，但危機就是轉機，他挺過最艱困的時期，也不忘做公益幫助弱勢兒童，在疫情即將全面解封之際，繼續插旗高雄民族路大樂購物中心美食街再開一家分店，並增加鍋燒麵、關東煮的新選項，讓逛賣場的民眾如果走累了，可以同時解決口渴與肚子餓的民生問題，飲料加餐點一次到位，美味、服務、滿意同時升級。

▲搶攻疫後市場，手搖茶飲業者進駐大賣場拓點。（圖／記者陳宏瑞翻攝）