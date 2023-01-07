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金融時報：台灣要打造「台版SpaceX」　打算發射自己的衛星網路

▲▼SpaceX所提供的星鏈服務（Starlink）。（圖／路透社）

▲SpaceX所提供的「星鏈」通訊服務在俄烏戰爭中發揮重要作用，台灣也有意打造自有的衛星通訊系統。（資料照／路透社）

記者王致凱／綜合報導

英國媒體報導，在SpaceX公司的「星鏈」（Starlink）衛星網路於俄烏戰爭中發揮重要功用後，台灣也有意打造自己的「台版星鏈」，以應對來自中國大陸的軍事威脅。目前國家太空中心正與海內外投資者進行初步商談，規劃從衛星部門中拆分出一家太空科技公司。

英國《金融時報》6日報導稱，有三名熟悉相關事務的消息人士透露，台灣目前正與國內和國際上的投資人進行初步會談，為低軌道衛星通訊計畫籌集資金。報導引述一名國家太空中心高階官員的說法，「我們要把自己的低軌道衛星通訊項目拆分為一家企業。」報導提到，熟悉內情的消息人士透露，台灣政府希望能在該公司保留少數股權。

數位發展部部長唐鳳表示，台灣看到「星鏈」在俄烏戰爭中所發揮的功用，目前的首要考量是確保當大規模災難發生時，如何確保媒體能將影像發送給國際社會，同時該通訊系統還要能夠讓電話和視訊會議能保持通暢，如同烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的每日談話一般。

俄羅斯軍隊於去年2月份入侵烏克蘭，由SpaceX公司所營運的移動衛星網路服務Starlink，幫助烏克蘭當局在基礎設施受到敵方攻擊的情況下，仍能保持通信暢通。

唐鳳表示，國家太空中心的低軌道衛星通訊還需要數年時間才能開始運作，不過數位發展部已經展開實驗，在台灣700個地點架設非同步衛星接收裝置，希望能確保台灣在戰時或災害發生時的網路頻寬。

報導指出，國家太空中心所接觸的投資方包括矽谷風險投資公司Draper Associates，亦即SpaceX的早期投資者，但Draper Associates不願意向《金融時報》發表評論。國家太空中心也說，目前這項計畫還沒有成熟到能夠公開討論。

報導指出，部分業內人士對台灣低軌道衛星公司在國際市場的競爭力表示懷疑，目前低軌道衛星通信市場由SpaceX一家獨大，而SpaceX也是唯一一家有能力發射衛星的企業，另外還有數十家新創公司正爭搶資金挹注。

其他業內人士則認為，非同步衛星市場正面臨一個關鍵時刻，較小型的國家也可以營運自己的衛星來參與其中。台灣國家級投資公司科技基金合夥人吳錦城說，這些國家包括日本、南韓和澳洲，「而台灣也有興趣成為其中一員。」

吳錦城提到，一個低軌道衛星系統需要120顆至150顆衛星來達到覆蓋率，如果有國家有意發展此項目，就需要財政支持以盡快啟動。報導指出，國家太空中心正與「創未來科技」（Tron Future Tech）、「鐳洋科技」（Rapidtek）等新創公司合作，開發地面設備與低軌衛星連接所需的相位陣列天線及發射器，並且對其他潛在供應商的合作持開放態度。唐鳳表示，「我們的願景是不與特定供應商綁定，我們希望能同時與盡可能多的對象合作。」

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