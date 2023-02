愛心不斷！土耳其賑災善款10天已破9億　衛福部專戶開放至3／6

▲土耳其強震。(圖/路透)

記者洪巧藍/台北報導

土耳其當地時間2月6日凌晨發生規模7.8強震,造成當地嚴重死傷,衛福部開設「土耳其震災專案」捐款專戶,今(18)日公布最新統計,10天下來接獲捐款捐款16萬6,512筆、9億1,381萬餘元。

過去台灣發生921強震的災害時,土耳其率先派搜救隊來台協助,這次土耳其遭遇強震,台灣立即派出搜救隊前往協助,並於12日結束搜救任務撤離,為協助災後重建,行政院責成衛生福利部於7日晚間公布賑災專戶接受民眾捐款,並陸續開放郵局、台灣銀行網銀ATM與四大超商等管道。

衛福部今日公布土耳其震災專案,統計至112年2月17日17時止,總計接獲捐款16萬6,512筆、9億1,381萬餘元。衛福部社工司副司長楊雅嵐表示,民眾愛心仍相當踴躍,專戶預期將於3月6日關帳,募得款項將統一交由外交部做為援助土耳其震災之用,在最短時間內將我國人民的愛心送到災區,協助災民度過難關。

▲土耳其賑災捐款專戶。(圖/衛福部提供)

一、國內:

(一)臺灣銀行:捐款帳號003001727277,戶名「衛生福利部賑災專戶」。自動櫃員機(ATM)、網路銀行、臺灣行動支付(臺灣pay)轉帳、臨櫃存款。

(二)金融機構臨櫃匯款,帳號270750「中央銀行國庫局」,戶名「衛生福利部賑災專戶」。

(三)郵政劃撥:帳號50269506「中華郵政股份有限公司南港昆陽郵局」,戶名「衛生福利部賑災專戶」。

(四)四大超商門市:透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go,捐款名稱「衛福部土耳其震災專案」。

二、國外:國外民眾捐款帳號007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行 國外部」,戶名「衛生福利部賑災專戶」。

BANK NAME : MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.

(BANK ADDRESS : NO.100, CHI-LIN RD. TAIPEI CITY, TAIWAN)

ACCOUNT NUMBER : 007-09-11868-0

SWIFT CODE:ICBCTWTP007

BENEFICIARY’S NAME:MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE DONATION A/C

SPECIFIED USE:TURKEY EARTHQUAKE PROJECT

衛生福利部表示,捐款期間(自2月7日起至3月6日止)本部賑災專戶收到的捐款,將全數交由外交部作為土耳其賑災之用,請民眾捐款後,於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址,傳真至(02)8590-6065或電子郵件信箱1988SW1957@mohw.gov.tw,以利寄送收據(如以郵政劃撥捐款者,免再傳真收據),聯絡電話(02)8590-6627,亦可洽1957免付費福利諮詢專線詢問。