一顆蛋橫掃國際繪本大賞！「覺醒雞蛋」出走廚房　還長出手腳

▲一顆雞蛋橫掃國際各大獎項！給大人看的繪本《雞蛋出走日記》在日本爆紅熱賣19刷，將來台發行。（圖／三采文化）

記者林育綾／綜合報導

蛋價不斷攀升，不過近來有一本主角是「雞蛋」的繪本橫掃國際各大獎項！一顆覺醒的雞蛋某天在廚房裡浮現「我到底要像這樣躺到什麼時候？」的念頭，不但有五官，還長出手腳，從廚房中出走，《雞蛋出走日記》的故事被稱為是「給大人看的繪本」，還獲得演員王凈、諮商心理師鄧善庭等人共同推薦。

三采文化近來發行《雞蛋出走日記》繪本，由日本插畫家鹽谷真實子創作。廚房裡的一顆雞蛋某天浮現「我到底要像這樣躺到什麼時候？」的念頭，於是他花了比想像中容易的功夫就站了起來，他也想喚起同伴一起感受自由活動的美好，用力掰開同伴的眼皮、敲打他們外殼，仍然無法叫起他們，過程中還因掙扎滾動而產生裂痕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「覺醒雞蛋」只好轉向軟綿綿、滾動不會破的棉花糖，在叫醒棉花糖的過程，也體會到「如果不把內心的想法說出來，別人就幾乎察覺不到」。雞蛋與棉花糖開始展開了在家中的冒險，家中其他物品對於這兩個從廚房出走的物品，都十分好奇，也對彼此的特色展開了對話。

像是恪守工作的鬧鐘、可能會被弄髒的抱枕，抱枕一直為他們的出走「擔心」來「擔心」去，雞蛋和棉花糖說，「那麼，我們也來替你擔心吧」，列舉了很多未必會發生的事，讓一直碎唸的抱枕閉上了嘴，反映出生活中的人們也常過度擔心。

▲出走的雞蛋、棉花湯離開廚房後，客廳的抱枕一直替他們擔心。（圖／三采文化）

《雞蛋出走日記》是鹽谷真實子的第4本著作，她的創作實力過去就受到矚目，此次作品以細膩的鉛筆畫風，呈現居家環境的細節，也針對物件的特性來發展劇情，讓人不禁會心一笑。橫掃布拉提斯拉瓦插畫雙年展（BIB）金牌、MOE 繪本屋大賞第2名、蔦屋書店繪本大賞第2名，也廣獲書店職人好評，在日本熱銷19刷！

繪本中的對話，讓人感受與日常中相似的情境，像是跨出舒適圈以為很難，實際行動卻發現比想像中容易；還有當人們開始嘗試新事物時，身邊總有人會替你「擔心」，就像那個不斷擔心的抱枕。

諮商心理師鄧善庭（發瘋心理師）提到，看見了雞蛋展現每個人初來乍到這世界的無知、自在與不拘，也許讀者也可以在閱讀過程中試著回想自己「本心」；演員王淨則看到每個角色存在都極富意義，「我們每個人都是那顆蛋，也是別人生命中的棉花糖。每一句對白都彷彿在跟自己的老朋友對話般的溫暖。」

《雞蛋出走日記》中文版由三采文化發行，即日起開始預購，預計2/24上市，隨書還送「守護蛋黃．出走明信片組」。

▲給大人看的繪本《雞蛋出走日記》在日本爆紅熱賣19刷，將來台發行。（圖／三采文化《雞蛋出走日記》）