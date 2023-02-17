用茶葉蛋兌換券換蛋！他好奇「可請店員不要煮？」過來人曝真相

▲蛋價持續飆漲，有網友好奇能否用茶葉蛋兌換券換蛋。（示意圖／資料照，下同）

網搜小組／閔文昱報導

受到氣溫、禽流感與換羽等因素影響，國內蛋量供應不足，雞蛋價格每台斤上漲2元，重新回到每台斤52元的歷史新高。對此，有鄉民就將腦筋動到超商的茶葉蛋上，好奇可否以超商的茶葉蛋兌換券向店員換一盒蛋，引發討論。

一名鄉民在PTT以「超商的茶葉蛋 可以請他不要煮嗎」為題發文表示，他有一堆從拍賣網站買到的超商茶葉蛋兌換券，不知能不能用這些兌換券向店員要求蛋不要煮，直接給一盒蛋，如此一來還能幫店員省下煮的功夫，「店員應該很高興吧」，好奇求問網友這個方法是否可行。

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▲原PO求問「超商的茶葉蛋可以請店員不要煮嗎？」（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言「天才」、「你應該找店長，店員不敢這樣」、「這樣不就被你發現蛋都過期了，萬萬不可」、「我覺得可以，畢竟有點難買」、「跟去牛肉麵店外帶生麵回家煮一樣」、「不行，所長會失業」、「一次換10顆才有談的空間」、「要找快過期的蛋很不方便」。

其中，也有過來人分享成功兌換案例，「可以，上次一口氣換5盒蛋」、「可以，我換過，換一盒的」、「可以找店長談」、「看店員心情，我有換過整盒」、「真的可以，就是有點盤」、「可以，有換過幾盒，但要看店家」、「成功換過」、「可以」。