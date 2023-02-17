　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

用茶葉蛋兌換券換蛋！他好奇「可請店員不要煮？」過來人曝真相

▲蛋價持續飆漲，全台陷入缺蛋危機。（圖／記者姜國輝攝）

▲蛋價持續飆漲，有網友好奇能否用茶葉蛋兌換券換蛋。（示意圖／資料照，下同）

網搜小組／閔文昱報導

受到氣溫、禽流感與換羽等因素影響，國內蛋量供應不足，雞蛋價格每台斤上漲2元，重新回到每台斤52元的歷史新高。對此，有鄉民就將腦筋動到超商的茶葉蛋上，好奇可否以超商的茶葉蛋兌換券向店員換一盒蛋，引發討論。

一名鄉民在PTT以「超商的茶葉蛋 可以請他不要煮嗎」為題發文表示，他有一堆從拍賣網站買到的超商茶葉蛋兌換券，不知能不能用這些兌換券向店員要求蛋不要煮，直接給一盒蛋，如此一來還能幫店員省下煮的功夫，「店員應該很高興吧」，好奇求問網友這個方法是否可行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO求問「超商的茶葉蛋可以請店員不要煮嗎？」（圖／翻攝自PTT）

▲原PO求問「超商的茶葉蛋可以請店員不要煮嗎？」（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言「天才」、「你應該找店長，店員不敢這樣」、「這樣不就被你發現蛋都過期了，萬萬不可」、「我覺得可以，畢竟有點難買」、「跟去牛肉麵店外帶生麵回家煮一樣」、「不行，所長會失業」、「一次換10顆才有談的空間」、「要找快過期的蛋很不方便」。

其中，也有過來人分享成功兌換案例，「可以，上次一口氣換5盒蛋」、「可以，我換過，換一盒的」、「可以找店長談」、「看店員心情，我有換過整盒」、「真的可以，就是有點盤」、「可以，有換過幾盒，但要看店家」、「成功換過」、「可以」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
抓到！「小芸有空嗎」頭貼藏端倪　撞上陳宗彥臉書照
放屁飄「3危險級臭味」小心！醫警告
汽車坐吊車也被罰！苦主收「科技執法」罰單傻眼
女星自拍「鏡中映出全裸」　網一看歪樓
「5生肖」獲喜神眷顧　愛情事業兩得意
可用茶葉蛋兌換券換蛋？　過來人曝真相
月薪40K喊「活不下去」　王美花：物價漲是全球性問題

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

汽車坐吊車也被罰！苦主收「科技執法」罰單傻眼：為什麼要擾民呢

用茶葉蛋兌換券換蛋！他好奇「可請店員不要煮？」過來人曝真相

到小北買套套！妹子找到暈「菜鳥店員暖救援」　結局卻尷尬了

妹子練舞室自拍！驚見窗戶前「蒼白人臉」　一票人嚇爆：寒毛直豎

網傳新政策「強制民眾打新冠疫苗？」　指揮中心急澄清：僅為建議

台南人哭了！知名二手書店墨林吹熄燈號　日期曝光

腥夫買春「回報床戰過程」！人妻抓包崩潰　內行見1點：他是慣犯了

孩才出生！妻激戰完「突喊以後不用做了」　他崩潰：18年不到20次

混種人「狐狸頭+男子身」超衝擊！北美館「未來身體」驚悚展出

台南瘋馬戲！　和逸飯店台南西門館首推親子馬戲團

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

橡皮筋手指上換邊魔術　爸舉不同隻女兒超捧場

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

虎斑貓坐神明前豪飲熱水　媽一看超困惑：不怕燙舌？

大貨車橫停助攻！協警逮人　2賊倒退嚕撞警...秒被壓制

正妹準備辦桌揭幕後流程　6點就上工！弄10道菜累翻

貨車禮讓路人「被連續鳴笛」　警方：閃雙黃燈誤認在臨停

汽車坐吊車也被罰！苦主收「科技執法」罰單傻眼：為什麼要擾民呢

用茶葉蛋兌換券換蛋！他好奇「可請店員不要煮？」過來人曝真相

到小北買套套！妹子找到暈「菜鳥店員暖救援」　結局卻尷尬了

妹子練舞室自拍！驚見窗戶前「蒼白人臉」　一票人嚇爆：寒毛直豎

網傳新政策「強制民眾打新冠疫苗？」　指揮中心急澄清：僅為建議

台南人哭了！知名二手書店墨林吹熄燈號　日期曝光

腥夫買春「回報床戰過程」！人妻抓包崩潰　內行見1點：他是慣犯了

孩才出生！妻激戰完「突喊以後不用做了」　他崩潰：18年不到20次

混種人「狐狸頭+男子身」超衝擊！北美館「未來身體」驚悚展出

台南瘋馬戲！　和逸飯店台南西門館首推親子馬戲團

帶領綠衫軍登聯盟龍頭　馬茲拉「轉正」成新主帥

玉兔產後陷憂鬱！拜託護理師「帶走寶寶」：我不想見到他

魔獸大三元慘電海神　庫薩斯第一次眼傷缺席不甘心

《鐵達尼號》紅遍全球「最後倖存者」終身拒看　她曝心碎原因

抓到！「小芸有空嗎」頭貼藏端倪　撞上陳宗彥臉書貼文照

拉許福特近況火燙　曼聯前輩大讚：沒人守得住他

陳冠希親自曝光北臉X CLOT聯名拖鞋　全系列染上夢幻雲彩2／23開賣

有厄文來助拳　唐西奇：寧願拿不到MVP也想奪冠

BMW未來新車「標配全自動停車」！新手駕駛救星來了

中國「一胎化」政策後遺未結　催生亂象又四起

一回頭發現小笨貓卡架子縫　只好原地跳恰恰主人笑歪

生活熱門新聞

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖下秒一個動作超親民

他喝水按摩都沒用！鄉民狂推2物「屎馬上滾出來」

家門被停她氣炸！車主笑：第一次來歹勢啦

又有2私校撐不住列專輔學校！教部：2年未改善就關校

快訊／09:08地震　台北有感搖晃

麻將一把爽贏23萬！友人「自摸超狂1牌局」曝光

兩度要離去！媽祖婆突180度回頭「卻進不去所長室」

快訊／09:08北投地震「陽明山3級」　台北民眾喊怪

單身闆娘讓香燈客驚豔　不求姻緣只要爸爸健康

農曆二月到！「這生肖」中獎率高

「3星座」準備中大獎！財神爺親點「偏財運」旺

北投地震與大屯火山有關！中研院證實：岩漿庫岩層陷落「範圍很大」

違停消防栓前！消防員破窗「水管貫穿車身」

更多熱門

相關新聞

王惠美掛保證　彰化學子每周有蛋料理可吃

王惠美掛保證　彰化學子每周有蛋料理可吃

蛋價持續飆漲，全台陷入缺蛋危機，彰化縣長王惠美今(17)日到社頭崙雅國小，關心學校中央廚房餐點供應情形，確保學校營養午餐所需雞蛋供應無虞，學生每人每週可以吃到1-2次的蛋料理，平均1.5顆蛋。

缺蛋又漲價！鄭文燦下令「買得到、價合理」　估產量3月可恢復

缺蛋又漲價！鄭文燦下令「買得到、價合理」　估產量3月可恢復

餐飲業喊缺蛋　蛋商公會理事長：奧咖才買不到「加蛋12元合理價」

餐飲業喊缺蛋　蛋商公會理事長：奧咖才買不到「加蛋12元合理價」

農委會喊話「雞蛋量夠別囤貨」　鄭文燦只買一盒：新鮮才好吃

農委會喊話「雞蛋量夠別囤貨」　鄭文燦只買一盒：新鮮才好吃

營養師曝雞蛋「營養價值」

營養師曝雞蛋「營養價值」

關鍵字：

茶葉蛋雞蛋蛋價

讀者迴響

熱門新聞

即／陸軍2女兵羞羞片瘋傳　火辣身材全曝光

《玩很大》鏡頭還在拍「男星突做1失誤舉動」

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

吳淡如36萬臉書「無預警被關閉」！

這藝人轉當YouTuber！網驚：品質超神

男友射完沒抱抱！她「覺得被遺棄」哭出聲　最美博士說話了

「藝人楊小姐」亮名號求訂位！

周揚青突曬婚紗照！黑色婚紗「大露美背」

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖下秒一個動作超親民

12星座男「這行為」　其實已愛到骨子裡

房貸補貼3萬！他曝1現況「七八年級生完了」網吵翻

Kimberley「激吻親密照」曝光！

遭爆常態性召妓　陳宗彥痛斥：人格抹滅、報導未經查證

亞運金牌「龍舟天菜」　騎車墜14米坑洞亡

張小燕聞「死訊逆轉」罕見撂重話！

更多

最夯影音

更多
台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻
阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

橡皮筋手指上換邊魔術　爸舉不同隻女兒超捧場

橡皮筋手指上換邊魔術　爸舉不同隻女兒超捧場

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面