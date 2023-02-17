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高舉勿「用命發電」手板　台南藍軍反對南科九崴天然氣廠設立

▲南科九崴天然氣發電廠設置惹民怨，17日在台南市議會引爆，國民黨團議員舉著「用命發電」手板強烈表達反對。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南科九崴天然氣發電廠設置惹民怨，17日在台南市議會引爆，國民黨團議員舉著「用命發電」手板強烈表達反對。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南科九崴天然氣發電廠設置惹民怨，17日在台南市議會引爆，國民黨團議員舉著「用命發電」手板強烈表達反對，黨團重批民進黨綠能發電失敗，南科沒水沒電卻計畫讓九崴天然氣廠強渡關山，沒有儲存槽須拉三公里管線，鄰近地區居民人人自危，加上天然氣發電汙染空氣危及居民健康，請市府不要用市民生命發電。

李中岑拿著手板詢問黃偉哲市長，真的要台南市民「用命發電」嗎？安南區民持續發出怒吼，堅定表達反對意見，請市長明確表達意見，是否支持在地的聲音，民意如此強烈，請市府拿出魄力阻擋這案子，聆聽在地民意。

▲南科九崴天然氣發電廠設置惹民怨，17日在台南市議會引爆，國民黨團議員舉著「用命發電」手板強烈表達反對。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林燕祝說，九崴天然氣發電廠造成嚴重空屋影響的不只安南區，還有永康區，台電環評已過了，中央的環評尚未過，不要騙台南市民，九崴將於23日開說明會現在才要跟民眾溝通，請市府聆聽民意。

▲南科九崴天然氣發電廠設置惹民怨，17日在台南市議會引爆，國民黨團議員舉著「用命發電」手板強烈表達反對。（圖／記者林悅翻攝，下同）

方一峰說，議員一面倒反對，希望市府能請廠商另覓地點，蘇煥智縣長年代要設七股工業區，七股公所因沒水沒電堅決反對，案子就停擺，現在九崴天然氣廠引發民怨，請市府要學七股公所魄力堅定反對。

▲南科九崴天然氣發電廠設置惹民怨，17日在台南市議會引爆，國民黨團議員舉著「用命發電」手板強烈表達反對。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡宗豪表示，民進黨中央用愛發電，台南市用市民人命發電，台南市太陽光電板設置全國第一，沒電要在南科安定區設置九崴天然氣發電廠，地方民怨如此之大，主因發電廠規劃計畫居然獨缺儲存槽，天然氣必須要從3公里外的新市拉地下管線送往南科，未來又會製造嚴重空汙和熱排放，市府真的要阻擋此案。

▲南科九崴天然氣發電廠設置惹民怨，17日在台南市議會引爆，國民黨團議員舉著「用命發電」手板強烈表達反對。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡淑惠說，反對民意如此強烈，市府感受不到嗎？請市長明確告訴市民到底是支持還是反對，不容有任何模糊地帶。

▲南科九崴天然氣發電廠設置惹民怨，17日在台南市議會引爆，國民黨團議員舉著「用命發電」手板強烈表達反對。（圖／記者林悅翻攝，下同）

盧崑福則說，台南市府是認為台南市的空氣還不夠糟糕嗎？台南空汙問題嚴重，根本不該設置九崴天然氣廠。

▲南科九崴天然氣發電廠設置惹民怨，17日在台南市議會引爆，國民黨團議員舉著「用命發電」手板強烈表達反對。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡育輝說，請黃偉哲市長為了歷史定位，一定要聆聽民意強烈表達反對立場，不要讓市民失望。

黃偉哲市長說，現在民眾聲音一面倒，市長跟民眾站一起，市民反對就反對，不要以為台電環評過關，未來中央環評過，此案在台南市就會核准，核四就是一個很好的前例。

台南市議長邱莉莉主持大會，在議員們熱烈發言後做出決議，議會堅決反對設置九崴天然發電廠。

針對台南市議會17日決議不同意九崴天然氣發電廠在台南安定區設廠一案，九崴電力回應表示，尊重地方意見，但因各界對於天然氣電廠有很大的誤解，仍將會持續溝通，期盼大家能以理性立場共同探討台灣的電力問題。

九崴電力指出，台南致力發展成為科技府城，未來南科和新建的工業園區所需的電力，就算有三、四個九崴南科電廠的電力都不夠，何況目前台南每年用電量估計約250-300億度電，至少70％以上的電力需仰賴其他縣市的電廠供應，若只想依靠其他縣市供電，不願提高發電自主率，對台南未來整體投資勢必帶來重大衝擊。

九崴電力指出，天然氣電廠是潔淨的能源，全世界有很多天然氣電廠，週邊都有百貨、商場、住宅，距離都非常近，甚至只有幾百米。如高雄夢時代購物中心距離南部電廠僅約900公尺，緊離電廠旁就有社區住宅、成功特殊教育學校、獅甲國中、復興、成功國小、圖書館總館、高雄展覽館、高雄基督教醫院、阮綜合醫院等，就連高雄地標的85大樓都在南部電廠方圓1公里左右。

然而本電廠不僅距離住宅圈有1、2公里，為了尊重居民，更已宣布其中15公頃用地將打造森林公園和鳥類生態區，且汙染排放係數均低於法規。但部分住戶為反對而反對，不要電廠蓋在我家後院，對於台灣未來的電力調度和廠商的投資意願，絕非理性的結果。

政府能源轉型主軸「展綠、增氣、減煤、非核」，2025年時天然氣發電占比將達50%。九崴電力響應政府政策，全力發展南科天然氣電廠，預計2026年為大台南生活圈與南科提供600兆瓦電力，更將協助目前國內每一度電力的排碳係數由0.509大幅降低至0.355，就是要以潔淨能源的天然氣電廠汰換掉火力發電廠，朝淨零目標邁進。

中興大學環工系教授莊秉潔日前接受媒體訪問時指出，國內社會出現電廠、變電站「不要在我家後院」的地方聲音，大家要用電卻不想盡發電責任」。莊秉潔認為，應該思考的替代方案之一，就是「建立區域電價」制度，避免政治人物再提不負責任的主張，也讓各地民眾思考，要什麼樣的生活。

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