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拜登將就「氣球事件」與習近平對話　但不會為擊落道歉

▲▼美國總統拜登發表國情咨文。（圖／路透）

▲美國總統拜登表示，他將與習近平就氣球入侵領空事件進行對話。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美軍擊落「中國間諜氣球」後，現已完成打撈作業，碎片將送交維吉尼亞州的FBI實驗室調查。美國總統拜登於當地16日下午表示，將就氣球入侵美國領空一事與中國國家主席習近平對話，「我期待與習主席交談，我希望我們能弄清楚這件事的真相。」不過，他也強調自己不會因擊落氣球而道歉。

根據POLITICO報導，拜登將就釐清中國氣球侵入領空一事要求北京作出回應，而且他計畫直接從中國國家領導人習近平口中得到答覆。他還表示，美方外交人員將向中方提出問題並追究責任。拜登也強調，任何對美國人民構成安全威脅的物體就該擊落，「我不會為擊落那顆氣球而道歉。」

報導分析，這些強硬的聲明顯示，美國政府並不急於就此揭過，反而可能將氣球事件做為對北京的外交籌碼。拜登在結束談話後隨即接受NBC訪問，他暗示氣球事件可能讓他在與習近平打交道時占有優勢。拜登說，「我認為，習近平最不願意看到的就是，從根本上破壞與美國以及和我的關係。」

報導稱，拜登同時也隱晦地將國際社會對此事的反應，描述成支持美國「基於規則的國際秩序」對抗中國、爭取勝利的語調，「我們向我們在世界各地的外交夥伴與盟友通報情況，其中部分國家還直接向中國提出他們目前的擔憂。」

反之，中國政府正在努力淡化這次事件，試圖讓美國軟化語氣。中國外交部發言人汪文斌17日在記者會上被問到，中方對拜登不會為擊落氣球道歉的說法有何回應，他說，中國民用無人飛艇誤入美國領空完全是個意外、偶發事件，「美方不能一邊要溝通對話，一邊激化矛盾、升級危機，而應同中方相向而行。」並敦促推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

此前消息傳出，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國最高外交官員王毅最快可能將在本周末，於慕尼黑安全會議期間進行會晤。但中美雙方至今都沒有證實這次會談計畫。

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