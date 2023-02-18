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歐洲回台行李箱被剪「損失15萬」　她控桃機有先例…被罵翻秒改口

女網友透露家人從歐洲回來，行李被剪東西全被偷。（圖／翻攝自爆料公社）

女網友透露家人從歐洲回來，行李被剪東西全被偷。（圖／翻攝自爆料公社）

行李內盡量不要放貴重物品，否則很可能在託運的被偷。一名女網友控訴，家人從歐洲回來，發現行李被剪壞，價值15萬的物品全都不見，起初認定是桃機人員做的，結果被罵翻。

原PO在臉書《爆料公社》透露，家人從歐洲留學回來，發現行李箱被剪開，裡面的東西總價值至少4500歐元（約15萬新台幣），沒想到全部被偷，聯行李綁帶也不見了，他們懷疑兇手是桃園機場人員，「畢竟以前有集體犯案的先例」，因此已經報警處理，也通知航空公司。

同時，原PO提供班機資訊，為2月15日阿聯酋EK206米蘭飛往杜拜、2月16日阿聯酋EK366杜拜飛往台北，她想詢問是否有人搭到這2班，也有行李被剪開偷東西的情形，「畢竟金額不低，我們也不想認賠」。

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原PO原本認定是桃機人員，後來又改口。（圖／翻攝自爆料公社）
原PO原本認定是桃機人員，後來又改口。（圖／翻攝自爆料公社）

貼文曝光後，引來網友砲轟，認為原PO不應該沒有證據，就篤定兇手是桃機人員，「桃機不太可能」、「為啥不懷疑是外國，而是先懷疑台灣呢？」、「笑死，這麼肯定桃園機場人員做的？國外的月亮都比較圓喔」、「妳去全世界問米蘭、杜拜機場的嫌疑，應該比桃機大1000倍」。

事後原PO改口，推測可能是義大利，「肯定是機場裡出的問題」，因為退稅的時候，人員有開行李箱清點物品，「有可能是那時候不肖人士發現，然後之後通報動了手腳的團體作案」，她也產生疑惑：「轉機的時候換行李的人員，是航空公司的人嗎？還是機場他們自雇的？」假如是在轉機時發生，那報警也沒用，只能找航空公司處理。

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