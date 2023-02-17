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混種人「狐狸頭+男子身」超衝擊！北美館「未來身體」驚悚展出

▲▼台北市立美術館展出「未來身體：超自然雕塑」，33件超寫實、寫實雕塑作品，既驚悚又有奇特美感，探討「後人類時代」下的人體和生物的未來樣貌。（圖／記者林育綾攝）

▲台北市立美術館展出「未來身體：超自然雕塑」，33件超寫實、寫實雕塑作品，既驚悚又有奇特美感，探討「後人類時代」下的人體和生物的未來樣貌。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

隨著科技、基因改造技術演進，加上自然環境的破壞，人類和其他物種會演變成什麼模樣呢？台北市立美術館展出「未來身體：超自然雕塑」，像是狐狸頭+人身的奇異生物，還有在氣候變遷下演變的未來生物，甚至有被機器控制、快失去自我意識的少女；33件超寫實、寫實雕塑作品，既驚悚又有奇特美感。

▲▼台北市立美術館展出「未來身體：超自然雕塑」，33件超寫實、寫實雕塑作品，既驚悚又有奇特美感，探討「後人類時代」下的人體和生物的未來樣貌。（圖／記者林育綾攝）

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▲台北市立美術館展出「未來身體：超自然雕塑」，探討「後人類時代」下的人體和生物的未來樣貌。（圖／記者林育綾攝）

「未來身體：超自然雕塑」由德國圖賓根藝術館館長妮可．芙麗茲（Nicole Fritz）發想、德國圖賓根文化交流協會麥斯米蘭．雷澤（Maximilian Letze）作為共同策展人策畫。集結23組國際藝術家，展出超寫實及寫實雕塑作品，探討「後人類時代」下的人體未來形貌。

▲▼台北市立美術館展出「未來身體：超自然雕塑」，33件超寫實、寫實雕塑作品，既驚悚又有奇特美感，探討「後人類時代」下的人體和生物的未來樣貌。（圖／記者林育綾攝）

▲「未來生物」在氣候變遷下，為了生存可能演變成不同的樣貌。（圖／記者林育綾攝）

共同策展人麥斯米蘭・ 雷澤（Maximilian Letze）表示，這次展覽談到的議題很廣，也帶有實驗性質，「身體」除了是體驗外界事物的介面，這次很多作品也談到心靈和靈魂的議題。尤其在時代科技發展下，像是機械義體、擴增實境、人工智慧、基因改造等數位演進與遺傳學工程，作品也想像將人與科技結合的「後人類」現象，演繹出種種科幻情境，彷彿也提問，在未來人類將會是「誰」或是「什麼」？而我們又將如何重新定義自身與他者？

▲▼台北市立美術館展出「未來身體：超自然雕塑」，33件超寫實、寫實雕塑作品，既驚悚又有奇特美感，探討「後人類時代」下的人體和生物的未來樣貌。（圖／記者林育綾攝）

▲《犬頭》將狐狸頭結合人類男性的身體，擺出脆弱的姿態，人體雕塑也細緻又逼真。（圖／記者林育綾攝）

在「混種人」展區，探究人體透過基因工程技術轉為可塑型態，甚至出現「混種生命體」的演化概念。其中來自澳洲的雕塑藝術家山姆・詹克斯（Sam Jinks）的作品《犬頭》，將狐狸頭結合人類男性的身體，擺出脆弱的姿態；而犬頭人身在埃及又象徵著辦人、半神。這作品特殊之處是，藝術家用油畫的概念來做人體雕塑，一層一層堆疊，毛髮也是一針一針縫上去。

▲▼台北市立美術館展出「未來身體：超自然雕塑」，33件超寫實、寫實雕塑作品，既驚悚又有奇特美感，探討「後人類時代」下的人體和生物的未來樣貌。（圖／記者林育綾攝）

▲《錯合》則是用天鵝、海狸鼠、驢子三種動物結合。（圖／記者林育綾攝）

《錯合》則是用天鵝、海狸鼠、驢子三種動物結合。更有男子身上背著奇異「樹苗」的作品，帶來視覺上的衝擊感。雷澤說，如果把「樹苗」換成小孩，就可以感受到這雕塑要呈現的親子親密感。而這一區各種「混種人」的作品，就是反映出基因改造技術的演進到了未來，人們可能也需要重新省思和看待這些「生命」。

▲▼台北市立美術館展出「未來身體：超自然雕塑」，33件超寫實、寫實雕塑作品，既驚悚又有奇特美感，探討「後人類時代」下的人體和生物的未來樣貌。（圖／記者林育綾攝）

▲男子身上背著奇異「樹苗」，帶來視覺上的衝擊感。（圖／記者林育綾攝）

他比喻，假設未來有「人狗混種」的物種，而自己的親生孩子有狀況，需要摘取器官時，也會毫不猶豫從混種人狗身上摘取，但這也會面臨道德和其他問題。然而現在社會已經有類似問題，像是人類為了開發高速公路，不惜把樹砍了。

而其他作品，也展現出人類逐漸被科技駕馭的情況。像是《演員》集結了很多人體模特兒，每個人身上都有一部分的感官被遮蔽，反映出受到社群媒體興起影響，人跟人的實體連結越來越薄弱，這群人體模特兒象徵著個體幾乎是「各自獨立」，只有其中兩個小朋友有連結，卻也是以「電線」連結著兩人。

▲▼台北市立美術館展出「未來身體：超自然雕塑」，33件超寫實、寫實雕塑作品，既驚悚又有奇特美感，探討「後人類時代」下的人體和生物的未來樣貌。（圖／記者林育綾攝）

▲▼《演員》集結了很多人體模特兒，每個人身上都有一部分的感官被遮蔽，反映出受到社群媒體興起影響，人跟人的實體連結越來越薄弱。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台北市立美術館展出「未來身體：超自然雕塑」，33件超寫實、寫實雕塑作品，既驚悚又有奇特美感，探討「後人類時代」下的人體和生物的未來樣貌。（圖／記者林育綾攝）

《神童》作品則是一位承受過大壓力的兒童，背對角落象徵無路可逃，手握琴弓則是一種自我防禦、準備攻擊的姿態，藉此創作批評現代人們給小孩的壓力。一旁的作品《不用找錢了》則以3D列印技術創作，呈現未來AI取代人類工作的想像，「手臂」裡面還有員工跟老闆吵架「不用告訴我該怎麼工作」。這作品和《神童》相互對話，反映出現代年輕人壓力過大，同時又擔憂不成長確實會被AI取代的壓力。

▲▼台北市立美術館展出「未來身體：超自然雕塑」，33件超寫實、寫實雕塑作品，既驚悚又有奇特美感，探討「後人類時代」下的人體和生物的未來樣貌。（圖／記者林育綾攝）

▲《不用找錢了》則以3D列印技術創作，呈現未來AI取代人類工作的想像。（圖／記者林育綾攝）

其他作品像是《無敵》，一名少女被機器凌駕，頭跟身體還被一片玻璃隔開，象徵失去自我意識，只剩下右手還不時抖動，其實已經被數位科技淹沒了，相當怵目驚心。

▲▼台北市立美術館展出「未來身體：超自然雕塑」，33件超寫實、寫實雕塑作品，既驚悚又有奇特美感，探討「後人類時代」下的人體和生物的未來樣貌。（圖／記者林育綾攝）

▲作品《無敵》呈現一名少女被機器凌駕，失去自我意識，只剩下右手還不時抖動，其實已經被數位科技淹沒了。（圖／記者林育綾攝）

「未來身體：超自然雕塑」自2月18日～6月4日於臺北市立美術館展出，此次展覽有「混種人」、「後自然」、「藝術家4.0」、「科技 人類 變體」四大主題，陳述身體的解構與重構、人與環境及機器之間的關係、當中隱含的欲望與倫理議題。

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