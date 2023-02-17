脂肪肝年輕化！飲酒及肥胖者注意　台東檢測5千人7成患病

▲▼台東縣衛生局呼籲，符合高風險因子民眾請勇敢接受無痛肝臟超音波掃描。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

知道自己有脂肪肝嗎？身材苗條的年輕人也可能有脂肪肝，脂肪肝可算是都市病中的「隱形殺手」，現代人因工作忙碌壓力大，飲食、作息不正常，小心脂肪肝已悄悄找上你，依據台東縣衛生局針對飲酒及肥胖者接受肝臟纖維化掃描篩檢的統計資料，在近5,000名接受篩檢的民眾中，有接近7成的民眾患有不同程度的脂肪肝，且罹患脂肪肝的年齡層有逐漸年輕化的趨勢。

台東縣衛生局表示，造成肝癌的三個步驟為肝炎，肝纖維化，若不好好治療就會進展為肝癌，而脂肪肝正是造成肝炎的主要原因，為阻斷肝癌的發生，我們必須從預防及治療脂肪肝開始，從長遠來看，希望有效的肝病防治能降低台東縣肝癌的發生率及死亡率。

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衛生局現有「肝纖維化超音波掃描檢測儀」一台，可經由執行非侵入性、無痛感的體外超音波檢查，精準偵測受檢者的脂肪肝及肝纖維化程度，脂肪肝及初期肝纖維化是具可逆性的症狀，肝是沉默的器官，肝發炎時不會有疼痛感，所以更突顯肝臟定期篩檢的重要性。

「肝若好，人生是彩色的」台東縣衛生局呼籲凡30歲以上符合高風險因子民眾：

一、B、C型肝炎篩檢陽性，未確診及就醫者。

二、有肝病、肝癌家族史。

三、酗酒/飲酒過量者。

四、肥胖者（腰圍:男>90公分、女>80公分）。

以上4類具危險因子民衆請勇敢接受無痛肝臟超音波掃描，每月5日將於台東縣衛生局臉書公告肝臟篩檢行程，請大家依自己方便篩檢的場次洽地方衛生所預約篩檢，讓自己的人生永遠是彩色的！

