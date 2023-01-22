中國古代死法最慘的女人！絕世美貌卻遭皇帝肢解　製成「人骨琵琶」

▲高洋在歷史上是出了名的荒淫無道。（圖／百度百科）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國古代歷史中，有一個王朝被稱為「野獸朝代」，那就是南北朝時期的北齊，其中開國皇帝高洋更是荒淫殘暴，曾將寵愛的嬪妃殺了後砍下人頭，帶到宴會中，嚇壞一票臣子，隨後將骨骸做成琵琶，邊哭邊彈唱。

據史料記載，薛嬪原是一名知名藝伎，外貌傾國傾城，早先與清河王高岳相好，後來被高洋納入後宮，獲封為嬪。薛嬪的姊姊也被高洋所納，高洋大吃「姊妹丼」，與薛氏姊妹有時一連數日不離床榻。

高洋之後受人挑撥，得知薛嬪曾與高岳恩愛，早已不是純潔之身，恰好薛嬪姊姊在為父親求官職時出言不遜，他一怒之下將薛嬪姊姊鋸殺。

高洋之後也找上高岳，對方則急忙辯解說「臣本欲納此女（薛嬪），嫌她輕薄，故並未納之（我本來想納薛嬪，但嫌她輕薄，於是並未納入府中）。」

高洋聽後大怒，認為高岳在譏笑自己，於是賜毒酒殺了對方。薛嬪雖因懷孕暫逃一劫，但她產下女兒後依然被處死。

高洋殺了愛妃後又後悔起來，肢解了薛嬪的屍體，並懷抱人頭帶進東山宴會之中，嚇壞在場賓客，隨後將薛嬪的骨骸製作成「人骨琵琶」，一邊嚎啕大哭一遍彈奏，唱道「佳人難再得！」，還親自披髮赤腳送葬。

▲高洋畫像 。（圖／維基百科）

實際上，高洋在歷史上便是出了名的荒淫無道，曾經覬覦嫂子文襄皇后，在兄長高澄去世後沒幾年，藉口兄長生前曾經非禮他的妻妾，在高陽王府性侵了文襄皇后，還曾多次強暴自己皇后的姊姊。

除此之外，高洋還有裸奔習慣，時常在街道上裸體，身邊的人不堪直視，他卻自得其樂。高洋因早年長期酗酒導致精神失常，脾氣變得越來越暴躁，一有一點不愉快就動輒殺人，最後已無法正常吃飯，只能依靠不停灌酒，在惡性循環下他暴斃亡。