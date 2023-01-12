太魯閣白楊瀑布邊坡崩塌　暫開放至第一觀景台

▲白楊瀑布上方邊坡發生大量落石崩塌，造成白楊吊橋觀景平台及版橋部分設施損毀。（圖／記記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園內白楊瀑布上方邊坡11日深夜發生大量落石崩塌，造成白楊吊橋觀景平台及版橋部分設施損毀，路面並有大量落塵堆積。為維護遊客安全，太管處將坍方區附近的步道後半段第2隧道至白楊瀑布、水簾洞暫時封閉，前半段從步道口至0.95公里觀景平台則仍維持開放。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲目前白楊步道開放至0.95k第一觀景台，請民眾在此原路折返。（圖 ／太管處提供，下同）

太管處表示，土地管理單位林務局花蓮林區管理處於崩塌發生後，委託國立成功大學專業團隊辦理調查評估，根據調查報告指出，崩塌區域土體仍不穩定，且崩塌位置距離下游的白楊步道、吊橋僅約700公尺，因此上游坡面如發生崩塌，塊狀岩石可能以彈跳方式掉落到白楊吊橋及版橋，且上方崩塌岩屑堆積於河道，形成的天然壩體仍不穩定，若受一定規模的降雨就會沖刷流失，可能造成遊客安全的疑慮。

目前白楊步道開放至0.95k第一觀景台，請民眾在此原路折返。而太管處也與花蓮林管處建立聯繫窗口，專業團隊仍將持續觀察追蹤崩塌地及堆積土體狀況，封閉區域的岩層如趨穩定，達到步道開放條件，太管處也會檢視及維修步道受損設施後再行全線開放。

