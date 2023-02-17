苗栗之光潘政琮奧運銅牌百萬獎勵金　全買「黃金戰衣」捐消防局

▲台灣之光潘政琮捐贈16套「黃金戰衣」，奧運獎勵金105萬，購買高等級防護衣守護民眾。（圖／記者蔡文淵翻攝）



記者蔡文淵／苗栗報導

旅美高球國手潘政琮是苗栗苑裡鎮人，2021東京奧運獲得銅牌，苗栗縣政府頒發100萬元獎勵金，潘政琮全數捐給苗栗縣消防局，購買消防界俗稱「黃金戰衣」的高等級的消防衣，日前剛交貨，全數分發特搜分隊使用，讓消防弟兄有更好的防護力，也能更有效拯救民眾。

潘政琮在2021的奧運從第1天排名第57名，到最後逆轉獲得銅牌的故事非常激勵人心，而他的故鄉在苗栗縣苑裡鎮，是貨真價實的「苗栗之光」，苗栗縣政府當時頒發100萬元獎勵金。

苗栗縣消防局表示，潘政琮深感苗栗縣消防人員救災工作勤務繁重，將縣政府頒發的100萬奧運獎勵金購買消防衣帽鞋16套，共價值105萬元，消防局接獲這批黃金戰衣，備感榮幸，感謝苗栗子弟為國爭光之餘，仍不忘回饋家鄉。

▲台灣之光潘政琮運用奧運獎勵金105萬購買16套「黃金戰衣」，捐贈給苗栗縣消防局。（圖／翻攝潘政琮臉書）

消防人員救災工作常需深入火海，消防衣常附著有害物質，故需有第二套消防衣替換，消防衣購置成本昂貴，需要編列許多經費汰換。潘政琮深感於此，主動捐贈這批高規格消防衣，讓消防員有更佳的防護。

消防局表示，此次捐贈16組消防衣褲採德國LHD PBI SPF，耐焰先進防焰纖維，主要材質由耐焰層、防水透濕層及隔熱層等3層永久性防焰纖維製成，且穿脫方便。

這次所捐贈的消防衣都須從德國、奧地利、及美國所進口，因烏俄戰爭故昨天才完成交貨，全數分發特搜分隊使用，讓消防人員有更好的防護力，也能更有效拯救民眾。

捐贈品項如下：

1. 德國LHD PBI SPF消防衣褲*16套

2. 奧地利Rosenbuer Heros Titan消防帽*16頂

3. 美國Quest 消防頭套*16只

4. 德國Haix Fire Eagle Vario消防皮鞋*16雙

5. 德國August Penkert PBI Fire Devil 911消防手套*16雙

6. 美國Quest 消防頭套*32只