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鏡頭更凸！外媒曝iPhone 15最新渲染圖曝光

▲iPhone 15渲染圖曝光。（圖／取自9to5mac）

▲iPhone 15渲染圖曝光。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

外媒揭露了 iPhone 15 Pro 的最新渲染圖，9to5mac表示，此渲染圖是根據外殼製造商的訊息所製成的 CAD 模型。渲染圖顯示蘋果旗艦智慧型手機的設計和功能的一些重大變化，預計將於今年晚些時候推出。

這些渲染圖所基於的 CAD 文件由蘋果提供給亞洲的工廠，以便在發布前製作手機殼。從圖中可以看出，最顯著的變化是從 Lightning 端口切換到 USB-C，這項改變主要是來自於歐盟的壓力。

另一個變化是玻璃和金屬框架上的邊緣。玻璃在邊緣處略微彎曲，與框架形成更無縫的過渡。框架本身也比以前更加彎曲，類似於 14 吋和 16 吋的 MacBook Pro 以及新款 M2 MacBook Air 的設計。這可以使手機握起來更舒適，並且不易意外觸摸。

背面的鏡頭凸起也比之前更厚，表明蘋果可能升級了鏡頭系統，配備了新的感應器或鏡頭。相機佈局與 iPhone 14 Pro 相似，三個鏡頭和 LiDAR 排列在一個方形模塊中。這一代的相機鏡頭更厚，可能暗示更大的圖像感應器。

▲iPhone 15鏡頭更加突起。（圖`取自9to5mac）

▲iPhone 15鏡頭更加凸起。（圖／取自9to5mac）

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