進哦！12萬人簇擁迎接　白沙屯媽祖鑾轎「三進三退」衝進朝天宮

記者蔡佩旻／雲林報導

苗栗縣白沙屯拱天宮進香團，縱跨中部苗、中、彰、雲四縣，來回共計逾167公里的進香行程，數萬信眾跟隨長途跋涉，今（17）日清晨5時30分白沙屯媽祖鑾轎由土庫順天宮出發，上午抵達北港鎮，北港民眾夾道歡迎白沙屯媽祖鑾駕回北港朝天宮進香，媽祖鑾轎三進三退於中午12時09分進入北港朝天宮。

▲白沙屯媽祖鑾轎今日中午12時許入廟北港朝天宮。（圖／北港朝天宮提供）

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白沙屯媽祖鑾轎上午 10時31分停駕北辰派出所，上萬信徒加上逾百名維安警力，將整個路口擠得水泄不通，鑾轎停駕好後，北港朝天宮董事長蔡咏鍀、雲林縣縣長張麗善、副縣長謝淑亞、北港鎮長蕭美文、文觀處長陳璧君等人一起上香向媽祖虔誠上香祈福10時59分起駕進入北港鎮市區。

▲北港民眾夾道歡迎白沙屯媽祖鑾駕回北港朝天宮進香，媽祖鑾轎三進三退於中午12時09分進入北港朝天宮。（圖／記者許權毅攝）

苗栗縣白沙屯拱天宮進香團今年報名香灯腳有11萬人，沿途有陸續加入的信徒北港鎮初估湧入超過12萬人，整個北港小鎮萬頭攢動，白沙屯媽祖鑾轎上午12時09分，在數萬信眾於被北港朝天宮前夾道歡迎下，進入北港朝天宮駐駕，預計中午進行刈火儀式。

白沙屯媽祖鑾轎行三進三退禮後，衝進朝天宮駐駕，廟方人員以雙手高捧，請出轎內的「白沙屯媽」金身，入朝天宮正殿神龕內安座，北港地區許多民眾也紛紛前來朝天宮參拜回娘家的「白沙屯媽」。

▲北港民眾夾道歡迎白沙屯媽祖鑾駕回北港朝天宮進香，媽祖鑾轎三進三退於中午12時09分進入北港朝天宮。（圖／記者蔡佩旻攝）