16歲男孩「雙親失蹤」獨自照顧2妹妹　好心人一句話讓他忍不住哭了

記者柯沛辰／綜合報導

河北省邢台市一名16歲少年獨自照顧2個妹妹，因為雙親不知所蹤，爺爺、奶奶也相繼去世，只剩三兄妹相依為命。近日一段援助影片曝光後，引起廣泛關注。當地婦聯會介入關心後，證實小兄妹一家是低保戶，爸爸在外地坐牢、媽媽改嫁，後續將提供協助。

微博近日流傳一段影片，可見一名剛滿16歲的少年笑容靦腆，面對好心人慰問，以及大大小小的物資，一直強撐著不讓眼淚流下來。原來，少年就讀高中，因為家中已無監護人，只好一肩扛起家計及家務，負責照顧兩個12歲、9歲妹妹。

▲少年見好心人上門慰問，忍不住想哭，但仍努力擠出笑容。（圖／翻攝自微博）

原先兄妹倆還有爺爺奶奶照顧，但奶奶在幾年前離世，爺爺也在上個月病逝，家中只有三兄妹相依為命，讓少年不得不承擔起大人的責任，除了洗衣打掃，還要料理妹妹們的三餐。

好心民眾聽聞，親自上門捐贈物資，不僅給三兄妹包了紅包，還誇哥哥成熟懂事，讓少年聽了不禁眼眶泛紅，趕緊笑著別過頭，強忍淚水不敢面對鏡頭。

消息曝光後，廣宗縣婦聯一名工作人員證實，三兄妹一家是低保戶（領取最低生活保障補助的家庭，簡稱低保），爸爸可能在外地服刑，母親也在多年前改嫁，目前只剩一位姑姑偶爾會過來照顧，但生活起居還是靠三兄妹自己，後續會幫忙尋找媽媽，並提供相應援助。

▼少年個性陽光，談到家中處境，仍開朗露出笑容。（圖／翻攝自微博）

▼好心民眾誇獎比讚，讓少年再也忍不住哽咽，眼淚在眼眶打轉。（圖／翻攝自微博）