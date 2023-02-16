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桃市府與2單位合作推動「攜手愛無限」計畫　擴大愛心效益

▲桃市府與2單位合作推動「攜手愛無限」

▲副市長王明鉅期「攜手愛無限」計畫讓「愛心效益」在桃園擴大！（圖／社會局提供）

記者楊淑媛、郭世賢／桃園報導

桃園市政府副市長王明鉅15日率領市府社會、民政及教育局主管，與「TVBS信望愛永續基金會」、「基督教文化交流協會」，針對共同投入「攜手愛無限」計畫進行座談指出，市府與2單位建立起良好合作模式，也寫下許多感人故事。因此，2023新的一年，持續深入合作期有「新的開展」，讓桃園成為「最有溫度、愛與關懷」的城市。

▲桃市府與2單位合作推動「攜手愛無限」

副市長王明鉅特別分享兩個方向，期待未來可以投入更多社會資源。首先，是原住民的下一代，因為桃園的原住民總人口為全國第二，都會區的原住民總人口更為全國第一，加起來共8萬多人。值得一同關注的是，需要有更多資源挹注在「原民下一代」，例如：青少年吸毒問題嚴重，期盼一同思考如何透過教育、宗教等力量予以協助。

第二則是教育，桃園年輕人口越來越多，教育可以扮演重要力量，希望共思多元的創新作法，例如在教育中融入科技元素、打造語言教室等，建立相關環境和平台，提升孩子們的學習興趣及效果。

▲桃市府與2單位合作推動「攜手愛無限」

TVBS基金會董事長特助林宏修長老表示，桃園是全台唯一以13區「全覆蓋服務」，投入攜手愛無限的城市，過去他們與桃園的合作非常順暢且愉快。除了幫助弱勢家戶，未來與社會局有意進行據點合作，包括長者、兒少族群與科技教育等。

TVBS信望愛永續基金會董事黎少倫表示，針對王明鉅副市長提出的教育議題，他們團隊也一直在思考，希望以實務經驗與科技資源，將「教育結合科技」，與市府團隊一同協助下一代，使青年族群擁有更多元的職業出路，以回應社會需求。基督教文化交流協會理事長魏悌香指出，該計畫落實了「攜手」的意義，整合「教會、公部門及媒體」三方背後的廣大力量，使「愛心效益」無限擴大，盼望今年彼此一同繼續創造愛的無限可能。

▲桃市府與2單位合作推動「攜手愛無限」

市府社會局強調，因為推動攜手愛無限，兩年下來，大桃園有超過一萬戶家戶受惠，TVBS基金會也投入逾一千萬資源，透過民間資源的挹注，為弱勢家庭帶來更大的幫助和信心。同時，今年希望與教會合作「獨居老人關懷計畫」，以及去年與教會合作成立六個「小衛星據點」，目前仍有廣布需求，期望更多教會能加入一同響應及募資圖書禮券等，嘉惠更多弱勢兒少。「TVBS信望愛永續基金會新任副董事長黃宗仁對於這場交流表示：「很感動！看見市府團隊是玩真的。」

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