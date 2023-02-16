東港安泰醫院成立精準癌症治療中心　治療效果更好副作用更低

▲東港安泰醫院成立精準癌症治療中心 。（圖／安泰醫院提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東東港安泰醫院今(16)日宣佈成立精準癌症治療中心；該精準癌症治療中心，整合8種癌症的治療內容，成立淋巴癌、大腸直腸癌、肝癌、乳癌、胸腔癌和頭頸癌等6個治療團隊，瞭解病人基因突變的情形，為患者量身訂做個人化的癌症治療計劃，由患者了解治療方法的優點和缺點，選擇適合病人的治療方式和藥物，使癌症治療效果更好，副作用更低。

安泰醫院表示，現代醫療科技發展迅速，癌症患者的治療方法，除了手術、放射治療和化學治療外，精準癌症治療已經是全世界醫學發展的趨勢，該醫院因此成立精準癌症治療中心，讓患者選擇最適合的治療，收到最棒的效果。

該醫院說，以肺癌為例，如果基因檢測發現病人的EGFR、ALK或ROS1等肺癌驅動基因突變，就可以選擇適合這位病人的標靶藥物去治療。其他像乳癌或大腸癌，也可以針對特定的基因標記對症下藥，得到很好的治療效果。肺癌患者如果治療過程突然惡化，也可以經由基因分析，發現腫瘤基因已改變，改用其他有效治療藥物。有些癌症侵犯範圍較大，一開始無法手術成功的患者，也可以透過基因檢測，用有效的標靶藥物治療後，再接受手術治療，增加治療的效果。

最近幾年癌症免疫療法盛行，包括自體免疫細胞療法和使用免疫檢查點單株抗體來治療。自體免疫細胞療法是抽取病人血液，經由生物科技方法，把病人的天然殺手細胞、樹突細胞或免疫殺手T細胞等免疫細胞，增加幾百倍、幾千倍，甚至幾萬倍後，再打回病人身體，利用龐大的免疫細胞來殺死癌細胞。

有時候癌細胞會利用PD-L1 去和免疫殺手T細胞上的PD-1 結合，使免疫殺手T細胞無法正常辨識癌細胞，無法殺死癌細胞。如果使用PD-1/PD-L1免疫檢查點藥物，可以阻斷癌細胞上PD-L1 去和免疫殺手T細胞上的PD-1 結合，使免疫殺手T細胞能正常辨識癌細胞，進而殺死癌細胞。目前已能成功治療肺癌、淋巴癌、腎臟癌、膀胱癌、頭頸癌、肝癌、胃癌和黑色素細胞瘤等癌症。

安泰醫院蘇清泉榮譽院長說，安泰醫院為屏東鄉親特別成立精準癌症治療中心，發展基因檢測，將精準醫療應用於癌症治療，直接命中癌細胞，降低傳統化療副作用，有效提高癌症治療的存活率。有癌症家族史的病人，也可以安排基因檢測，避開外在誘發因子，來預防癌症的發生，使癌症病人和家屬都能受惠。