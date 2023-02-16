麻將一把爽贏23萬！友人「自摸超狂1牌局」曝光　網驚：起雞皮疙瘩

▲大四喜超狂自摸！（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

一把贏23萬多元，太猛了！一名網友抱怨，朋友玩麻將自摸、大四喜又湊一色，罕見的牌面讓大家看傻眼，依北部算台方式，總共贏23台，而他們玩的是1萬底、三千台來算，每人要噴7萬9000元，等於友人一口氣23萬7000元入袋。文章曝光後，引來一票網友驚嘆「這牌看了真舒服～胡啦！」

一名網友在臉書《爆廢公社》表示，最近玩麻將消遣一下，結果其中一位友人突然自摸，接著掀開牌子後，讓全場人傻眼了，竟是超難拿的「大四喜」，東南西北全包了，這種機率實在難得可見。

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原PO忍不住開酸，「有經驗的人都知道，拿到這種牌最好不要胡，何況自摸？」他接著話鋒一轉，「但人家打的是一萬底，三千台，你能叫他不要胡嗎？打一輩子麻將可能也不遇到一次，我會幫他禱告上帝，祝福他平安！」

若以北部算台方式來看，自摸1台、大四喜16台、湊一色4台、2花1台，骰子在旁邊代表是莊家加1台，等於一個人23台。按原PO所說的一萬底、三千台來計算，一人要給7萬9000元，友人總共爽贏23萬7000元，金額非常可觀。

文章曝光後，一票網友驚呼「這牌看了真舒服～胡啦」、「我胡過自摸大四喜，別怕啦～鑽個桌腳而已」、「字一色才會起雞皮疙瘩」、「你以為一輩子拿得到幾次？幹嘛不胡」、「胡一把就一台國產車了，不胡是來打心酸的嗎」、「胡完再請客就好，先把錢賺到手再說，最好感謝財神一下」。

▼網友也看傻了。（圖／翻攝爆廢公社）

