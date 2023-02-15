旅日刷卡被擋！達人搖頭「結帳前1舉動」勿做：爽領10%回饋

▲自去年10月日本開放自由行後，大票台灣旅客蜂擁而至。（圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

日本好逛好買、好拍又好玩，是很多台灣人首選的旅遊國家，現在使用JCB卡在日本消費，消費滿3萬日圓，就享有10%的回饋，前台大感染科醫師林氏璧實際刷卡後，分享心得與注意事項，只要店家有提供可感應的信用卡機都能使用，另外，不能和店員說要使用Apple pay，會被店員拒絕。

林氏璧在臉書發文，因為JCB卡有10%回饋，因此測試台灣的JCB卡綁定Apple Pay到底可否在日本消費，分享心得與大家分享。他提到，很多朋友找了可以使用Apple Pay的店家，卻處處碰壁，「秘訣是不能和店員說Apple pay，然後你要找的不是Apple pay的標誌，是信用卡非接觸式感應的標示」。

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林氏璧表示，因為很多店員都還停留在，海外Apple Pay在日本是不能使用的印象中，因此結帳時只要跟店員說「カード（card，日文發音car-do）或タッチ（touch，日文發音ta-chi）で，「JCBのタッチ決済で」「JCBで」也都可以」，接著將手機伸過去感應即可，若無法成功的話，就直接拿出實體卡。

雖然現在感應信用卡機不是到處都有，但是跟幾年前相比，已經越來越多了，他提到，驚安殿堂在今年2月1日之後就已經全面換裝可感應信用卡的機器了，多慶屋，各便利商店幾乎也都沒問題，「但BicCamera，東京車站一番街和大丸百貨就不行」，建議大家不妨使用自助結帳櫃台結帳。

若使用聯邦吉鶴卡，Apple Pay跟QUICPay可分開使用，和店員說要「使用touch信用卡」，那就會是綁Apple pay消費成功，會出現在Apple pay的交易明細中，若是說要用QUICPay ，那就不是用Apple pay，也不會出現在Apple pay的明細裡；最後他提醒，「儲值Suica不是實體交易，不符合本次的活動條件喔」。

▲即日起至2023年12月31日為止，到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，請務必詳閱使用方法。（圖／Bic Camera提供）