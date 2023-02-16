軟便劑缺貨是核價太低？　健保署將對特定指示藥品設「地板價」

▲軟便劑「氧化鎂錠」去年底就爆出缺貨情形。（圖／取自食藥署網站）

記者嚴云岑／台北報導

全台爆出缺藥潮，中西藥都喊缺，健保署日前已與業者開會了解原因。健保署長石崇良表示，近期碰到的軟便劑「氧化鎂」缺貨有3大原因，考慮到某些指示用藥也有必要性，會在健保給付價格上給予類似處方藥的「地板價」保障。

健保署本週找氧化鎂業者開會，了解缺藥原因，兩家業者均出席表達意見，提到缺工、市場需求增加與健保核價一顆0.16元太低問題，健保署也請廠商將進貨成本重新計算後再評估。

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健保署長石崇良今（16）日受訪時表示，過去《健保法》未給付指示用藥，因此在藥價調整時，醫師也僅對處方藥設下「地板價」保障，以免調價過低影響廠商製生產意願。

至於指示藥品，因在坊間也買得到，健保法也沒有特別的保護措施，但經過多年醫師開藥需求，發現其也扮演重要角色，因此未來針對某些特定指示藥品給予「地板價」保障，以確保供貨穩定。

在缺藥事件屢傳後，許多藥品都無法在社區藥局取得，也讓藥師抗議「分級醫療變階級醫療」。對此，石崇良回應，最近製造、供貨吃緊，也讓醫院增加庫存量，造成社區藥局、診所供貨吃緊。衛福部除了研究調度中心外，也呼籲醫院不要過度恐慌性進藥，再透過適當調度，讓社區藥局也能拿到藥。