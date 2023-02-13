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日籍情侶旅台假日沒法兌換台幣　宜蘭暖警當換鈔機解燃眉之急

▲▼羅東鎮公正派出所暖警沈柏豪（上圖中）對旅台日籍情侶伸援手，充當換鈔機。（圖／羅東分局提供，下同）

▲羅東鎮公正派出所暖警沈柏豪（上圖中）對旅台日籍情侶伸援手，充當換鈔機。（圖／羅東分局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

一對遊台日籍情侶，信用卡海外未開通無法使用，加上又是假日銀行沒開，沒台幣可用很不方便，11日上午11時許到宜蘭羅東公正派出所求助，值班警員沈柏豪上網搜尋，也要到台北才有地方可兌換，請示主管後，暖心用自己的台幣跟情侶兌換日幣，以解燃眉之急，情侶大讚「台灣警察真的很棒，讓倆人得以繼續旅程」。

▲▼羅東鎮公正派出所暖警沈柏豪（上圖中）對旅台日籍情侶伸援手，充當換鈔機。（圖／羅東分局提供，下同）

▲▼羅東鎮公正派出所暖警沈柏豪（上圖中）對旅台日籍情侶伸援手，充當換鈔機。（圖／羅東分局提供，下同）

年約30歲的一對日籍情侶遊台，預計到2月20日結束旅程，入台是先在宜蘭遊，11日周末，才發現台幣現鈔用完，而信用卡海外未開通無法使用，又適逢假日銀行都休息，只好到派出所求助。

羅東公正派出警員沈柏豪說，見情侶來意後，也有先上網幫對方搜尋一下，發現也要至台北才能兌換日幣，想說疫情趨緩、國門開放，也是有機會到日本旅遊，加上他們想要兌換的金額不大，請示過主管後，查詢即時匯率，用了自己的5000元台幣跟他們兌換2萬多餘元的日幣，讓情侶先安心旅遊、度過周末。

日籍情侶開心說，日本警察沒有辦法像台灣警察一樣，能主動即時協助遊客，每一件事情都需要層層長官許可，覺得台灣警察真的很棒，想都沒想到身在異鄉能受到這樣的幫助；台灣真的充滿人情味。

沈柏豪表示，時常遇到類似的外籍旅客需要協助，前陣子也發生日籍旅客手機弄丟在計程車裡，經同仁調閱監視器後，請該司機送還至派出所。而這次恰巧這對情侶有人中文流利，可雙向溝通，聊天之餘還不忘分享「宜蘭勁好行」公車，推薦情侶可去宜蘭傳統藝術中心等地方旅遊。

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