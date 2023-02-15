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台南「行人地獄」在地人搖頭！單行道切半給機車：溫柔尊嚴都不給

▲▼台南「交通規劃」在地人搖頭！單行道切半給機車　人行道消失。（圖／翻攝台南式臉書）

▲台南在地粉專看不下去台南的「交通規劃」。（圖／翻攝台南式臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣交通環境被國際媒體形容成「行人地獄」，與生死相關的交通議題再次被社會大眾討論。對此，台南在地粉專「台南式」PO出中西區新美街規劃後的新樣貌表示，「這就是台南的交通規劃，一絲一毫溫柔與尊嚴也不會留給行人」。

臉書粉專「台南式 Tainan Style」15日晚間PO出中西區新美街的照片表示，這條道路本來是單行道，沒有開放機車逆向行駛，但後來規畫出一條機慢車專用道「方便合法」讓機慢車逆向行駛。

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台南式質疑，這條路的車流量有大到需要如此規劃嗎？短短一條新美街維持單行道稍微繞一下到底有多困難？把所謂的機慢車專用道拿來蓋人行道應該沒有很困難吧？，「重點是這條街行人很多！」。

許多在地台南人看完紛紛留言，「晚上9-10點人超多，而且一堆四輪開機車道逆向進來」、「友愛街也是這樣規劃，而且我還看到有汽車大剌剌的逆向開」、「新美街變成這樣真是悲劇 20年前我高中的時候行人是有空間可以散步的」、「行人好可悲」、「台南真的讓行人在路上走得很驚恐。尤其牽著兩個小孩的時候」、「推嬰兒車走在馬路上真的也很危險！騎樓根本也走不了」、「我常經過，改這樣不用繞路很讚！那時候我第一次看到時覺得台南交通有救了」。

▲▼台南「交通規劃」在地人搖頭！單行道切半給機車　人行道消失。（圖／翻攝台南式臉書）

▲許多在地人帶孩子出門都提心吊膽。（圖／翻攝台南式臉書，下同）

部落客「我是小生」也說，「就不要說行人，這麼小條的路開車也很痛苦。台南的美是徒步在巷弄穿梭，而不是肉身在路上閃車。不遠處的正興街就懂得規劃徒步區，同樣是觀光客必造訪的新美街就弄成這樣，真的看不出是有要認真規劃成觀光城市的樣子」、「雪乳戰神」郭鬼鬼表示，「我每次都很納悶，那些官很少有人承諾要改善交通，明明無論富貴貧窮，大家都會一起塞在馬路上。難道把交通規劃好雞雞是會變小嗎？」

另外，時常關注交通議題的歷史系百萬YouTuber Cheap也留言表示，「這種道路狹小、又沒辦法都更的設計很簡單，馬路不大、行人很多就設徒步區，兩線禁止停車，車子多就設單行道，如圖這樣還有空間就設單行道+實體人行道，但天知地知你知我知，這樣搞最先抗議的就是交通毒瘤里長，不過說到底還是國民素質太差、政府不作為，無解啦」。

▲▼台南「交通規劃」在地人搖頭！單行道切半給機車　人行道消失。（圖／翻攝台南式臉書）

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