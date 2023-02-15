　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「19縣市亮低溫燈號」明晨剩8度！白天漸回暖　下波變天時間出爐

▲▼入冬最強一波冷空氣南下，北台灣降溫有感，傳統市場內的婆媽紛紛穿上保暖外套。（圖／記者湯興漢攝）

▲明晨天氣寒冷，不過白天後溫度會稍微回升。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

明日持續受到強烈大陸冷氣團影響，加上輻射冷卻效應，明日清晨氣溫更低，部分縣市將下探10度，局部地區只剩下8度左右，周五冷氣團減弱，天氣逐漸回暖，晴朗的好天氣可維持到周日，接著下周一又受到東北季風影響，北部、東半部轉雨，溫度也會略降。

氣象局發布低溫特報，今(15日)下午起至明(16)日強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低；今下午起至明上午新竹以北有局部持續10度左右或以下氣溫發生的機率；今晚至明上午桃園、新北有局部6度以下，高雄以北、宜蘭、花蓮、臺東及金門有局部10度以下氣溫發生的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員趙竑表示，明日清晨受到冷氣團及輻射冷卻影響，台南以北、花東低溫10到12度，高屏、台東13到14度，沿海空曠地區溫度再低1、2度。白天氣溫略升，北部、花東17到19度，其他地區20到24度。

周五到周日天氣溫暖穩定，高溫均可達20度，局部地區25到26度。周日晚上開始受東北季風影響，下周一北台灣整天低於20度、低溫14到15度，其他地方影響不大。

明日天氣偏乾，各地晴朗穩定，僅東半部、大台北山區有零星飄雨，周五以後各地多雲到晴，留意東半部、大台北山區局部短暫雨。周日晚上到下周一北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲到晴。

ET快訊
巴菲特暴砍台積電！分析師曝「一季就閃賣」背後關鍵
「麥當勞女孩」突曬4格黑白遺照！　原因藏洋蔥
將普發6千元！　郵局ATM輸入2組號碼就能領
72歲嬤隨粉紅超跑「沿路撿垃圾」！　手拿2大包不喊累
伊能靜剛回台！一聽劉文正病逝　「轉身掩面」震驚吐心聲
快訊／喊劉文正沒死的人是他！　經紀人怒轟：就是個小混混

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2023兔年是大桃花年！命理師授「1招秒脫單」：偷懶的人衰20年

廚師、小吃老闆都加入！雲林志工協進會總動員　讓香燈腳吃到飽

手推車入侵大亂台鐵！區間車撞擊受損　隆田=善化間單線行車

中南部60K職缺有哪些？內行推爆「這1行」：輕鬆賺

準不準？粉紅超跑「二水大甩尾」　信眾盼「三媽會」猜今晚駐駕這裡

「19縣市亮低溫燈號」明晨剩8度！白天漸回暖　下波變天時間出爐

遇到鄰居經常製造噪音怎麼辦　專業律師教自保撇步

「麥當勞女孩」突曬4格黑白遺照　拿花露齒燦笑！原因藏洋蔥

228連假增第二波加班車！台鐵再加開17列次　2／17開放搶票

高中生最愛百大熱門科系出爐　台大入榜最多「中正犯罪防治系居首」

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

李靚蕾嗆王力宏「不要再消費家人」　邱瓈寬怒開戰：真相不是你說了算

利特直播提Kakao！東海：小心點　Key無奈嘆「公司最近亂糟糟」

瑤瑤現歌喉...開唱莫文蔚金曲！　小S笑罵：什麼歪七扭八的東西XD

2023兔年是大桃花年！命理師授「1招秒脫單」：偷懶的人衰20年

廚師、小吃老闆都加入！雲林志工協進會總動員　讓香燈腳吃到飽

手推車入侵大亂台鐵！區間車撞擊受損　隆田=善化間單線行車

中南部60K職缺有哪些？內行推爆「這1行」：輕鬆賺

準不準？粉紅超跑「二水大甩尾」　信眾盼「三媽會」猜今晚駐駕這裡

「19縣市亮低溫燈號」明晨剩8度！白天漸回暖　下波變天時間出爐

遇到鄰居經常製造噪音怎麼辦　專業律師教自保撇步

「麥當勞女孩」突曬4格黑白遺照　拿花露齒燦笑！原因藏洋蔥

228連假增第二波加班車！台鐵再加開17列次　2／17開放搶票

高中生最愛百大熱門科系出爐　台大入榜最多「中正犯罪防治系居首」

國民黨團將杯葛陳建仁施政報告　曾銘宗：民進黨留下的慣例

立法院將開議　陳建仁回顧上任半個月：讓人民感受到政府的真誠關懷

222小時還有奇蹟！42歲婦活埋廢墟獲救　總統再派專機送回11倖存嬰

劉文正親姊證實死訊！　經紀人：他去年頭髮還很多

小腿痠爆「一面牆就能解決」！拉筋正確3步驟　運動前做恐害表現差

《慶餘年2》難產傳老婆唐藝昕代打　張若昀公開「業內行規」網秒懂

股神巴菲特大賣台積電5180萬股　謝金河：動作不太尋常！

曾仁和傷勢好轉　餅總安排牛棚練投測試

巴菲特為何暴砍台積電？分析師驚曝「一季就閃賣」背後關鍵

半年狂減23公斤！妙齡女「拒吃碳水化合物」竟釀禿頭、停經

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

生活熱門新聞

白沙屯媽祖突彎進社頭夜市！狂撞貨車又飛越機車

星雲燒出舍利子　醫PO「真正結石照」：差很多

星雲留大量舍利子　醫：這類病患體內常見

粉紅超跑狂撞貨車！車主淚曝：媽祖婆來找人了

LINE情人節隱藏貼圖來了！一鍵免費下載

1單品日本很流行　台灣人卻不愛？網：難駕馭

迷戀台灣女友下廚背影　轉身這畫面卻超驚悚

情人節遺失金莎花束！傷心人本尊奔派出所認領

人間僅3顆「佛牙舍利」！台灣有一顆藏在這裡

白沙屯媽祖突靠邊「緊貼大車」　放慢再加速原因曝

朋友團遊日「6巨嬰全程擺爛」崩潰！她1招反擊

「試車色狼集團」出沒！挑黑絲女業代下手

狗能燒出舍利子「人不一定有」！聖嚴法師解釋原因

人體白色圓珠非舍利子　3病患常見

更多熱門

相關新聞

低溫特報範圍擴大！19縣市亮燈

低溫特報範圍擴大！19縣市亮燈

強烈大陸冷氣團影響，今日各地天氣寒冷，中央氣象局發布低溫特報，極端低溫範圍擴大，全台19縣市都可能出現10度以下低溫。

情人節夜目擊「裸女」　路人傻了：12度耶

情人節夜目擊「裸女」　路人傻了：12度耶

明晨剩8度！10縣市亮低溫燈

明晨剩8度！10縣市亮低溫燈

快訊／10縣市低溫特報下探10度

快訊／10縣市低溫特報下探10度

明暴跌15度　9縣市低溫特報凍3天

明暴跌15度　9縣市低溫特報凍3天

關鍵字：

低溫下雨冷氣團

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳奇巨星劉文正過世！「死訊藏4個月」享壽70歲

快訊／蘿莉塔情人節宣布懷孕了！親曬兩條線報喜

白沙屯媽祖突彎進社頭夜市！狂撞貨車又飛越機車

星雲燒出舍利子　醫PO「真正結石照」：差很多

客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓

鐵肺歌后才買婚房「4年男友卻偷吃」！囂張帶小三放閃

麥當勞女神爆男友「性成癮」：每30秒就想要

快訊／李靚蕾4點聲明再開槌！　轟王力宏「塑虛假形象」：處處打壓

「紅豆餅女神」閃亮亮爆新歡！

12家銀行幫發6000元大紅包！　2.49萬台ATM可領

飛機杯女神認愛「土豪爸爸」！曾愛19cm網紅

孫生首認「交往很少愛愛」懺悔林襄！

星雲留大量舍利子　醫：這類病患體內常見

台灣汪汪隊抵國門　下飛機蹲地秒便便

噴槍爆肺害死3歲女！小孩非親生怒告生母結果出爐

更多

最夯影音

更多
夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口
還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面