「19縣市亮低溫燈號」明晨剩8度！白天漸回暖　下波變天時間出爐

▲明晨天氣寒冷，不過白天後溫度會稍微回升。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

明日持續受到強烈大陸冷氣團影響，加上輻射冷卻效應，明日清晨氣溫更低，部分縣市將下探10度，局部地區只剩下8度左右，周五冷氣團減弱，天氣逐漸回暖，晴朗的好天氣可維持到周日，接著下周一又受到東北季風影響，北部、東半部轉雨，溫度也會略降。

氣象局發布低溫特報，今(15日)下午起至明(16)日強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低；今下午起至明上午新竹以北有局部持續10度左右或以下氣溫發生的機率；今晚至明上午桃園、新北有局部6度以下，高雄以北、宜蘭、花蓮、臺東及金門有局部10度以下氣溫發生的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員趙竑表示，明日清晨受到冷氣團及輻射冷卻影響，台南以北、花東低溫10到12度，高屏、台東13到14度，沿海空曠地區溫度再低1、2度。白天氣溫略升，北部、花東17到19度，其他地區20到24度。

周五到周日天氣溫暖穩定，高溫均可達20度，局部地區25到26度。周日晚上開始受東北季風影響，下周一北台灣整天低於20度、低溫14到15度，其他地方影響不大。

明日天氣偏乾，各地晴朗穩定，僅東半部、大台北山區有零星飄雨，周五以後各地多雲到晴，留意東半部、大台北山區局部短暫雨。周日晚上到下周一北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲到晴。