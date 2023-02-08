壽司郎屁孩「自願退學了」原因曝光！　鄰居揭他悲慘現況

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記者趙蔡州／綜合報導

日本岐阜縣一名17歲高中生在迴轉壽司店「壽司郎」做出噁心行為，導致壽司郎股價大跌、安全衛生遭大眾質疑等諸多爭議，影片也讓不少日本人嚇壞，甚至有人肉搜高中生的真實身份、社群帳號及就讀高中。對此，高中生的鄰居近日向媒體爆料，高中生為了不給學校添麻煩，已自願退學。

壽司郎遭高中生做出噁心行為的影片曝光，高中生的真實身份、社群帳號及就讀高中隨即被網友肉搜曝光。事件鬧大後，高中生的爸爸急忙帶他到壽司郎道歉，媽媽也在媒體前向社會大眾道歉，但壽司郎拒絕接受，決定以「最嚴格的態度」追究高中生的民事、刑事責任，並求償損失。

根據NEWSポストセブン報導，高中生的鄰居透露，高中生其實是一名很聽話、很乖的孩子，還會到附近的田地幫忙幹農活，平常也是留一頭黑髮，只是孩子說想在寒假放縱一下，在得到父母的准許後，才染成了一頭金髮，「沒想到他會在寒假中惹出這麼大的麻煩」。

事件鬧大後，高中生在網路上遭到網友公審撻伐，甚至指責他的爸媽，他就讀的學校也收到了一系列的投訴電話。高中生的鄰居指出，孩子（高中生）與他的爸媽已經被這件事情弄得身心俱疲，孩子日前也決定從高中退學，「他說不想再給學校添麻煩了」。

▲鄰居透露，高中生已決定退學，說不想再給學校添麻煩。（圖／翻攝自推特）

另據東スポWEB報導，高中生就讀高中的副校長表示，站在學校的立場，涉及到學生個人隱私的部分，他們不會評論，也不會證實任何事情，「我們一直都在努力提供學生一個安全可靠的學習環境，雖然你（記者）可能會不滿意，但我不會回答任何問題」。

日本推特2月初瘋傳一段48秒影片，一名17歲金髮高中生在壽司郎用餐時，突然拿起桌上的醬油罐狂舔，接著又拿起旁邊的茶水杯沿著碗口吸吮一圈再放回，最後甚至以手指沾口水後，塗抹在轉盤上的壽司上。噁心的行為讓不少日本人嚇壞，也導致壽司郎股價暴跌，市值蒸發160億日圓（約新台幣36.9億元）。