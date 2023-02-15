發錢了！中華電HiNet用戶達百萬「現金券、雙人旅遊」免費送

▲中華電信HiNet光世代300M客戶破百萬。（圖／中華電信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

中華電信HiNet光世代300M客戶數突破百萬大關，宣布舉辦「HiNet光世代300 ㄇㄟ好禮嗨！」抽獎活動感謝消費者支持，2月13日起至3月12日止，無論新舊客戶都有機會抱回清境農場雙人旅遊券及老英格蘭莊園住宿兩天一夜旅遊套組、及7-11商品卡週週抽等好禮抽獎機會。此外，新申辦「速在有禮」300M/150M(含)以上方案，還可享0元豪華家電免費送到家。

中華電信表示，HiNet光世代高速寬頻服務優異品質，榮獲「2022年消費者網路使用行為與滿意度調查」13項第一，「速在有禮」方案提供Wi-Fi 6乙台月租費0元，再享熱門家電豪禮0元免費送到家，輕鬆提升全屋訊號涵蓋率，在家盡享影視娛樂上網飆速樂趣。

抽獎活動第一重「全民週週抽」，只要於活動期間至HiNet光世代粉絲團指定貼文，留言「#HiNet光世代300M用戶破百萬」完成任務，即可參加週週抽獎，活動期間共抽出100名7-11虛擬商品卡300元。第二重「新用戶申辦抽」，活動期間新申辦300M/150M(含)以上指定方案，完成登錄即可參加抽獎，有機會獲得清境農場雙人旅遊及老英格蘭莊園住宿兩天一夜旅遊套組。第三重「300M用戶都來抽」只要是HiNet光世代300M(含)以上用戶的老客戶，也同享清境農場雙人旅遊住宿套組(共兩名)抽獎機會。