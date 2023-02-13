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中華電信HiNet光世代300M限時申辦抽大獎！「速在有禮」熱門家電豪禮多選一！

▲▼中華電信,光世代,HiNet。（圖／中華電信提供）

▲HiNet光世代300M客戶數突破百萬，限時申辦「速在有禮」方案送0元家電再加碼抽好禮。

圖、文／中華電信提供

中華電信HiNet光世代300M客戶數突破百萬大關，為感謝消費者對HiNet光世代高速網路品質的肯定，特舉辦「HiNet光世代 300 ㄇㄟ好禮嗨！」抽獎活動感謝消費者支持，活動期間於2月13日起至3月12日止，無論新舊客戶都有機會抱回清境農場雙人旅遊券及老英格蘭莊園住宿兩天一夜旅遊套組、及7-11商品卡週週抽等好禮抽獎機會！此外，新申辦「速在有禮」 300M/150M（含）以上方案，還可享0元豪華家電免費送到家，立即申辦：https://reurl.cc/10ypjG

即刻申辦HiNet光世代「速在有禮」抽三重大獎，玩樂享速盡在中華電信！

HiNet光世代高速寬頻服務優異品質，榮獲「2022年消費者網路使用行為與滿意度調查」13項No.1註1，「速在有禮」方案提供Wi-Fi 6乙台月租費0元，再享熱門家電豪禮0元免費送到家，輕鬆提升全屋訊號涵蓋率，讓你在家盡享影視娛樂上網飆速樂趣。

「HiNet光世代 300 ㄇㄟ好禮嗨！」三重好禮抽活動！第一重「全民週週抽」，只要於活動期間至HiNet光世代粉絲團指定貼文，留言「#HiNet光世代300M用戶破百萬」完成任務，即可參加週週抽獎，活動期間共抽出100名7-11虛擬商品卡300元；第二重「新用戶申辦抽」，活動期間新申辦300M/150M（含）以上指定方案，完成登錄即可參加抽獎，有機會獲得清境農場雙人旅遊及老英格蘭莊園住宿兩天一夜旅遊套組（價值17,400元，共三名）；第三重「300M用戶都來抽」只要是HiNet光世代300M（含）以上用戶的老客戶，也同享清境農場雙人旅遊住宿套組（共兩名）抽獎機會！除盡享居家高速聯網環境外，中華電信寵客送出春暖出遊好康，千萬別錯過出外踏青良機，立即了解活動資訊：https://pse.is/4pqwbc

註1：東方線上消費者研究集團為瞭解消費者對於家用寬頻及行動上網使用滿意度以及使用行為，於2022年10月26日至2022年11月8日，依台灣人口結構進行抽樣調查，共計回收1,068份有效様本；東方線上發布「2022年消費者網路使用行為與滿意度調查」，網址：https://www.isurvey.com.tw/2_event/detail.aspx?id=596

註2：上述活動辦法及優惠內容及限制條件依中華電信優惠同意書與活動官網公告為準，中華電信保留最終核准、變更、修改、取消本活動內容與本條款之權利。

「速在有禮」優惠方案介紹：（單位：元／月）

▲▼中華電信,光世代,HiNet。（圖／中華電信提供）

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