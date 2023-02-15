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老婦住院竟遭麻醉師女兒巴頭+呼巴掌！看護、鄰床怒揭惡行

▲在桃園市某知名醫院住院的八旬婦人上周六遭擔任院方麻醉師的女兒朝臉部爆打，導致鼻青臉腫，隔鄰住院病患有人看不下去憤而向院方通報。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲在桃園市某知名醫院住院的八旬婦人，上周六遭擔任院方麻醉師的女兒朝臉部爆打，導致鼻青臉腫。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某知名醫院1名八旬住院老婦，上周住院期間竟遭其擔任麻醉師的女兒巴頭、呼巴掌，老婦根本無力對抗，連聘請的看護都直言「妳那樣打她，我就不做了」，這件家暴過程連隔壁床住院病患友人都看不下去，向醫院通報。院方指出，本案已依法通報進入家暴案件處理，不便對外說明；桃園家防中心表示，該病患係住在桃園某醫院，經初步評估病患無立即人身安全危險，因居住地在台北市，已轉由台北市家防中心處理及後續協助。

據指出，住在桃園某知名醫院的婦人已高齡逾80歲，本月11日在住院期間，擔任該院麻醉師的女兒前往探視，竟直接對其巴頭、呼巴掌，當時在場的看護當場嚇壞了，也不知道如何勸阻，老婦被毆打後造成臉部紅腫、耳後流血等症狀，事後隔床病人的友人與老婦看護都看不下去，向院方通報老婦被毆打情事，醫院醫護人員獲報後依法通報。

桃園市家防中心今天表示，接獲院方通報後，經查該名病患住在桃園某醫院，經過初步評估該病患無立即人身安全危險，不過其居住地位於台北市，已轉由台北市家防中心處理及後續協助。

台北市家暴暨性侵害防治中心副主任王儀玲說，如果發現老婦狀況是嚴重的，會啟動保護安置，命令醫院沒經過家防中心同意時，不得讓相對人靠近，如果是跨縣市會請求當地家防中心先派員到現場，如果外縣市家防中心認為很危險，他們第一時間應該會優先處理。

該醫院則強調，本案已進入家暴案件處理程序，院方不便對外說明，依病人治療計畫持續照護中。對於醫師個資無法提供，已依法通報桃園與台北家防中心持續追蹤，調查婦人傷造成原因，再討論提出對婦人最好的照顧處置。

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