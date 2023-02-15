老婦住院竟遭麻醉師女兒巴頭+呼巴掌！看護、鄰床怒揭惡行

▲在桃園市某知名醫院住院的八旬婦人，上周六遭擔任院方麻醉師的女兒朝臉部爆打，導致鼻青臉腫。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某知名醫院1名八旬住院老婦，上周住院期間竟遭其擔任麻醉師的女兒巴頭、呼巴掌，老婦根本無力對抗，連聘請的看護都直言「妳那樣打她，我就不做了」，這件家暴過程連隔壁床住院病患友人都看不下去，向醫院通報。院方指出，本案已依法通報進入家暴案件處理，不便對外說明；桃園家防中心表示，該病患係住在桃園某醫院，經初步評估病患無立即人身安全危險，因居住地在台北市，已轉由台北市家防中心處理及後續協助。

據指出，住在桃園某知名醫院的婦人已高齡逾80歲，本月11日在住院期間，擔任該院麻醉師的女兒前往探視，竟直接對其巴頭、呼巴掌，當時在場的看護當場嚇壞了，也不知道如何勸阻，老婦被毆打後造成臉部紅腫、耳後流血等症狀，事後隔床病人的友人與老婦看護都看不下去，向院方通報老婦被毆打情事，醫院醫護人員獲報後依法通報。

桃園市家防中心今天表示，接獲院方通報後，經查該名病患住在桃園某醫院，經過初步評估該病患無立即人身安全危險，不過其居住地位於台北市，已轉由台北市家防中心處理及後續協助。

台北市家暴暨性侵害防治中心副主任王儀玲說，如果發現老婦狀況是嚴重的，會啟動保護安置，命令醫院沒經過家防中心同意時，不得讓相對人靠近，如果是跨縣市會請求當地家防中心先派員到現場，如果外縣市家防中心認為很危險，他們第一時間應該會優先處理。

該醫院則強調，本案已進入家暴案件處理程序，院方不便對外說明，依病人治療計畫持續照護中。對於醫師個資無法提供，已依法通報桃園與台北家防中心持續追蹤，調查婦人傷造成原因，再討論提出對婦人最好的照顧處置。