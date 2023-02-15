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英王后卡蜜拉捨棄105克拉「光之山」　將配戴瑪麗王后冠加冕

▲▼卡蜜拉 。（圖／路透社）

▲英國國王查爾斯三世妻子卡蜜拉 。（圖／路透社）

記者崔子柔／綜合報導

英國國王查爾斯三世5月6日加冕典禮時，王后卡蜜拉不會戴上備受爭議、鑲有105克拉鑽石「光之山」的「伊莉莎白王后冠」，而會選擇瑪麗王后的王冠。

根據《衛報》報導，瑪麗王后冠在1911年由傑拉德公司（Garrard）受託製作，當時瑪麗王后是為了英王喬治五世的加冕典禮才訂製，卡蜜拉將在加冕典禮上再度使用，為了致敬已故的女王伊麗莎白二世，卡蜜拉要求將女王生前收藏的珠寶卡利南三世（Cullinan III）、卡利南四世（Cullinan IV）和卡利南五世（Cullinan V）等鑽石，鑲嵌到瑪麗王后冠上進行改造，並將冠上8個可拆除拱形結構中移除4個。

▲▼ 伊莉莎白王太后2002年逝世，葬禮上鑲有光之山鑽石的伊莉莎白王后冠放在靈柩上方。（圖／達志影像／美聯社）

▲鑲有光之山鑽石的伊莉莎白王后冠放在靈柩上方。（圖／達志影像／美聯社）

18世紀喬治二世的妻子卡羅琳王后配戴詹姆斯二世的妻子摩德納的瑪麗（Mary of Modena）的王后冠以後，該冠就沒有再度被使用，白金漢宮指出，「考量到可持續性及效率，王后陛下選擇瑪麗王后的王冠，是近代歷史上首度將現有王后冠用於君主配偶的加冕，而不是製作新王后冠」。

根據本站先前報導《查爾斯加冕「被詛咒的王冠」恐消失！卡蜜拉也不戴　背後黑歷史曝》，印度傳說所有擁有「光之山」的男人「將擁有全世界，但也會嚐到所有不幸」。這枚鑽石1628年被鑲在蒙兀兒帝國統治者沙賈汗（Shah Jahan）的孔雀寶座上，而沙賈汗後來被他的兒子親手軟禁。伊朗統治者納迪爾沙（Nader Shah）1739年侵略蒙兀兒帝國，造成成千上萬人喪生並偷走光之山，但納迪爾沙後來被自家軍官暗殺。

▲▼卡蜜拉強忍腳傷，陪查爾斯三世跑行程。（圖／路透）

▲查爾斯三世與卡蜜拉。（圖／路透）

1849年，10歲就繼承旁遮普王位的錫克統治者辛格（Duleep Singh）遭英國囚禁，被迫簽署拉合爾條約（Treaty of Lahore），標誌第一次英國與錫克戰爭結束，並把光之山「送給」維多利亞女王。1937年，為了慶祝女王母親、伊莉莎白王太后（Queen Mother）的加冕儀式，特別製作一頂華麗王冠，把光之山鑲在正面的十字上，成為現在的「伊莉莎白王后冠」，現在印度社會發起運動，要英國返還光之山，阿富汗及巴基斯坦也各自宣稱有這顆珍寶的所有權。

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