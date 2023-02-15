台南法官遭控「裸照霸凌」同事！　三字經逼死助理

▲徐安傑回任台南地院5個月來，已經換第3位書記官。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台南地院法官徐安傑驚爆曾傳半裸照騷擾女同事，還因情緒控管失當，遭檢舉常以三字經和髒話辱罵書記官及法官助理，徐調回台南地院5個月，換了3名書記官及2名法官助理，他們不堪徐的情緒勒索與言語霸凌，只能自請調職或求助身心科治療，助理更是因壓力過大服安眠藥自殺。

▲近日法界流傳徐安傑躺著的半裸照，據聞他曾傳給女同事騷擾。

台南地院人士向本刊表示，徐安傑多年前在台南地院就曾因情緒控管問題，向法院聲請停止分案一段時間，之後調到柳營簡易庭，沒想到去年8月31日調回台南地院民事庭後，又故態復萌。

徐安傑經常以言語霸凌書記官及助理，如「你怎麼連這個都不懂」「書記官這麼好考嗎？」等貶低性的言詞羞辱下屬，最先受不了職場霸凌的黃姓書記官，與徐共事2個月就不堪受辱而精神受創，向院方請育嬰假，原因是徐要求書記官做事的每一句話，都以「你他媽的」作為開頭，甚至會在庭期表上寫「幹」「他媽的」等字眼謾罵書記官，情緒暴躁令人難以共事。

▲台南地院法官徐安傑遭爆行為脫序。



徐安傑的助理在和他共事4個多月，持續承受他反復無常的情緒，以及經常羞辱式的辱罵，在今年1月間情緒崩潰，在家中服藥自殺未遂。

針對法官徐安傑被控言語暴力對待書記官及助理，助理不堪受辱自殺未遂後，仍被要求和徐共事，台南地院行政庭長指出，院內只要有法官和書記官、助理在合作上出狀況，基於保護法官及助理的原則，院方絕對是第一時間協助調離處置，當時徐安傑助理轉調成支援助理後，被指派來的第2名助理立即申請離職，但因該助理需在離職前將假期休完，因此在3月之前徐沒專屬助理，期間必須由支援助理協助，當時也獲得該支援助理同意，目前進行情況很正常，也有告訴該支援助理遇到任何狀況，一定要再告知院方。至於徐安傑部分，由於他剛調回台南地院，很希望工作快點上手，壓力也很大，可能求好心切，情緒上較為急躁，但都是對事不對人。

▲徐安傑助理因不堪遭受言語暴力，曾嘗試自殺，所幸被及時救回。圖為示意圖。

記者詢問徐安傑是否時常未到院上班，行政庭長表示，法官的工作主要是看業務有沒有完成，徐在業務上十分努力。

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