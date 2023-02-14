外籍學生來台沒錢...搭機捷半途下車　桃園美女警寒夜送暖解圍

▲警員陳亭如以流利的英文與男子溝通。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

32歲來自史瓦帝尼王國的外國學生，13日晚間搭機來台後，搭乘機場捷運到中壢找朋友，但因為身上錢不夠，只能搭到機捷A16橫山站，站務人員見他不知所措於是通報警方，員警以流利的英文與外國學生溝通了解後，協助聯繫上他的朋友到派出所接人，外國學生對於台灣警方的熱心深表感謝。

▲▼獲知外籍男子困境後連絡友人前來派出所接人。（圖／大園警分局提供）

大園分局表示，埔心派出所於13日18時許接獲機場捷運站務人員報案，稱有一名外籍男子在A16橫山站需要協助，所長潘致融、警員陳亭如獲報前往關心，但因現場風大寒冷又飄著細雨，員警便先將男子帶回派出所休息，並提供熱咖啡及零食來緩解他焦慮的情緒。

警員陳亭如以流利的英文與男子溝通，男子表示他是史瓦帝尼王國的公民，他曾於2013至2017年來台就讀大學工程相關科系，於2019年再度來台就學，沒想到遇上疫情爆發，他於2020年返國後就一直無法出國，好不容易等到疫情趨緩邊境開放，他才能夠繼續來台完成學業。

男子接著表示，他搭機來台後原本打算搭乘機場捷運到中壢找朋友，卻沒注意到現金不足，只能在中途下車，他因沒帶手機無法聯繫朋友，不知該如何是好。員警得知後幫忙聯繫上男子的朋友，請他到派出所接人，男子對於員警的積極協助留下深刻印象，大讚台灣警方的熱心高效率。