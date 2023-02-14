情人節覺得房間好冷　台電4大撇步「教單身狗取暖」

▲情人節覺得冷，台電教單身狗怎麼取暖。（示意圖／記者黃可昀攝）

網搜小組／趙蔡州報導

2月14日是西洋情人節，許多沒有另一伴、沒有曖昧對象的朋友，看著空蕩蕩的房間絕得又冷又寂寞嗎，台電13日特別分享4種簡單省電的抗冷方式，讓大家在寒冷寂寞的夜晚中，也能溫暖房間、溫暖內心。

台電13日在臉書「台電電力粉絲團」表示，2月14日又要自己過了嗎，冷颼颼的情人節望著沒有另一半的房間，覺得好冷嗎，先別急著打開電暖器、電熱毯，有「4種小撇步」讓大家能簡單的省電抗冷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲情人節覺得冷，台電教單身狗怎麼取暖。（圖／翻攝自台電電力粉絲團）

4種小撇步如下：



一、白天拉開窗簾，讓陽光溫暖你，「白天讓陽光的熱度照進房間，可以提高房間溫度，晚上時則記得將窗簾拉上留下熱度」。



二、可以考慮加裝厚窗簾，「厚重的窗簾能避免讓窗戶的冷空氣流入室內，也能阻擋室內熱能逸散」。



三、在窗戶上貼氣泡紙，「氣泡紙除了捏一捏很療癒以外，將氣泡紙貼在窗戶玻璃上，也像是幫窗戶穿衣服，可以讓室內抗寒」。



四、多穿衣服，喝熱飲或動一動，「這一招應該不用多說，提高自身的體溫是最簡單省錢的方式！」

台電最後逗趣說，除了上述4種方式，找人互相依偎也是很簡單的方式，如果真的找不到人陪，也可以找隻毛小孩抱著，體溫也是省錢暖爐呀，「情人節又要來了，別再剩自己一個，不管有沒有情人，每天都要快樂的過唷」。