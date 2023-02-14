薛瑞元重申「缺藥平台」3階段計畫！健保署與軟便劑業者溝通結果曝

▲"榮民"氧化鎂錠250毫克。（圖／取自食藥署網站）

記者嚴云岑／台北報導

國內西藥與中藥都有缺貨情形，衛福部長薛瑞元日前要求成立「缺藥中心」，並提出短中長期規劃，健保署昨日也找氧化鎂廠商開會，了解缺藥原因。業者期待藥價有調整空間，但由於健保為總額制度，健保署已先請業者計算進貨成本後提出希望價格，之後會於會議中進行評估。

衛福部長薛瑞元今（14）日宣布人事案，由疾管署長周志浩接任衛福部次長、疾管署副署長接任署長，發言人之位則由副署長羅一鈞承接，衛福部將擇期舉辦交接典禮。

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薛瑞元在宣布人事案後，亦被問到延燒多月的缺藥議題。薛瑞元表示，已擬定短中長期改善目標，短期會與特定藥物廠商開會瞭解產能與分配，讓基層診所、醫院與藥局都有藥可用，近期衛福部也對軟便劑「氧化鎂」、抗生素「安蒙西林」等進行調控。

在中期部分，薛瑞元表示，目前食藥署雖然有缺藥通報平台，但希望能夠再通報機制上更提升，及早發現缺藥現象進行介入；長期政策則與健保藥價有關，若健保核價過低會影響市場供應意願，上述問題都是需處理目標。

健保署昨日已與氧化鎂業者「榮民」與「健喬」開會討論缺藥問題，醫審及藥材組組長黃育文表示，經溝通後業者表示，下半年市場需求增加快1倍，加上缺工生產線趕不上需求，才會造成缺貨。

此外，兩款藥品都是指示藥品，藥廠也提到價錢比較「緊」，期待有調整空間。黃育文提到，目前健保給付氧化鎂一顆藥價為0.16元，由於業者表示疫情後原物料漲價，健保署也請廠商將進貨成本重新計算後再評估。