獨／社區「3款胃藥」爆缺貨！1款無替代品　藥師下班還得去醫院幫領

▲社區藥局資料照。（圖／記者周宸亘攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫情趨緩，社區藥局卻爆出多款藥品缺貨情形。社區藥師表示，診所有3款胃藥自去年12月開始就叫不到貨，現在連庫存都用完，可謂「彈盡援絕」，其中治胃食道逆流的制酸劑「泰克胃通30毫克」，因無替代藥品，藥師只能自行利用下班時間到醫院幫慢箋長者領藥，呼籲食藥署協調廠商配貨，減少慢箋持有者與藥師困擾。

新冠肺炎爆發至今3年餘，因過去的種種社交禁令造成領藥板塊從醫院挪移至社區，但近期頻傳的缺藥潮，又再度打破醫藥分業平衡。近期有基隆民眾到藥局買藥時，發現藥師接電話後狂抄缺藥名單，被問及官方所提的替代藥品時僅搖頭表示，「有些就是沒辦法啊。」對此，社區藥局藥師易麗珍受訪時證實，有些藥品從去年底缺貨至今，收到處方只能轉單或者自己幫忙領。

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易麗珍藥局所在的社區住戶年齡偏高，也有不少獨居長者，住在外地的兒女每2~3個月回台北帶父母看醫生，「第一次在醫院領，第二、三次就會託付給社區藥局。」易麗珍提到，目前社區藥局缺最大的就是胃藥，分別為軟便劑「氧化鎂」、制酸劑「泰克胃通30毫克」，以及胃食道逆流用藥「艾胃逆服」，均為慢箋常見用藥，當藥局缺貨、子女也不在身邊，就只能由社區藥師代勞。

▲氧化鎂錠250毫克自去年底就爆出缺貨。（圖／取自食藥署網站）

「現在社區藥局藥師就像八爪魚一樣，到處想辦法。」易麗珍感慨，許多藥品與醫院都有合約關係，當發生產量不足時，就會優先提供給醫院診所，雖然藥局和醫院有配貨情形，「但目前就是10:0」，呼籲食藥署協調，讓醫院與藥局互相支援，而不是只能把藥單往外送。

對於藥師通報的3款胃藥，食藥署科長楊博文表示，氧化鎂在國內僅有一家藥廠生產，去年底傳出藥品告急時，食藥署已於第一時間請臨床端改用其他軟便劑替代，同時核准專案製造。專案製造廠為「優良化學製藥」，每月產能為2千萬顆，剛好符合健保用量。目前廠商已完成產線整備作業，本週就可以大量供應。

另一款爆出缺貨的泰克胃通則為輸入藥品，主要適應症為嚴重胃潰瘍，為同成份同劑型中唯一的「口溶錠」，因診所無其他「三同」（同成份、同劑型、同含量）替代藥品，目前食藥署已請醫院端先開立其他同成份、同劑型藥品，本週也會與廠商協調，要求保留一定比例給藥局，讓慢箋病人不至於無藥可領。

最後一款艾胃逆服，楊博文表示，該藥品去年10月就通報原料藥不足，也有在食藥署網站上徵得同成份替代藥品，目前供貨無虞。

面對國內頻傳缺藥潮，衛福部長薛瑞元日前已要求食藥署規劃成立「缺藥中心」，衛福部次長王必勝表示，缺藥問題可以短、中、長期區分，食藥署原本就設有缺藥平台，會完善資訊後依照部長指示擴大成立缺藥中心，增加調度方便性，衛福部會加速處理。